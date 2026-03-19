Advogado é preso suspeito de exploração sexual infantil

Um advogado de 25 anos foi preso preventivamente suspeito de exploração sexual infantojuvenil, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O homem foi preso em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (18/3).

As investigações tratavam de crimes cibernéticos envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes e tiveram início a partir da apreensão de dispositivos eletrônicos pertencentes ao suspeito, conforme divulgou a PCMG. A corporação informou que, durante as apurações, foram determinadas perícias técnicas nos materiais eletrônicos.

O inquérito policial segue em andamento, com a realização de oitivas e análise dos elementos coletados. A PCMG investiga apura a prática dos crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

A delegada responsável pelo caso, Izabella Menegassi Dutra Santana, afirma que a ação policial integra o trabalho de enfrentamento qualificado dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. “Especialmente aqueles praticados no ambiente digital, evidenciando o compromisso institucional com a proteção de vítimas e responsabilização dos autores”, completou.

Segundo a PCMG, as primeiras informações sobre o caso foram repassadas pela Polícia Federal (PF), que identificou indícios da prática criminosa, o que subsidiou a atuação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na representação pelas medidas cautelares, posteriormente deferidas pelo Poder Judiciário. A corporação também informou que a prisão do suspeito foi realizada com o acompanhamento de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.