Soldado do Exército compartilha pornografia infantil e é preso em JF
Suspeito foi preso na casa dele junto com vasto material de pornografia infantojuvenil
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Um soldado de 20 anos foi preso nesta manhã, no Bairro Benfica em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata por suposto abuso sexual de crianças e adolescentes. A prisão aconteceu na casa do militar que estava alocado pelo exército na cidade. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) em Juiz de Fora.
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A ação foi feita pela PF após cumprimento de mandado de busca e apreensão, concedido após o término de investigação sobre a aquisição e compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil.
A busca cumpre os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que criminaliza e pune os responsáveis pela divulgação de conteúdo sexual envolvendo menores.
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De acordo com a PF, o soldado teria armazenado centenas de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil no aplicativo Google Fotos. Ele também compartilharia esse conteúdo em outra rede social.
Junto com a prisão, foram apreendidos um smartphone, um computador e dispositivos de armazenamento. Esse itens foram levados para a perícia técnica criminal para prosseguimento das investigações.
A PF usa o termo “abuso sexual de crianças e adolescentes” para se referir a posse de pornografia porque é um termo utilizado amplamente na comunidade internacional e ajuda a dimensionar a gravidade dos crimes.
Alerta de monitoramento
A Polícia Federal adverte os pais e responsáveis para a importância de orientação de seus filhos no uso da internet. “Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.”
A corporação orienta a observação de mudanças de comportamento dos menores para ajudar a identificar situações de risco e ressalta que a prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e que a informação é o instrumento capaz de salvar vidas.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima