Educador é preso suspeito de abusar de meninas em abrigo de Juiz de Fora

Caso começou a ser investigado pelas autoridades em dezembro do ano passado, quando a Polícia Civil recebeu denúncia anônima (foto: Google Street View/Reprodução) Um educador de 42 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (3/4) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, sob suspeita de ter abusado sexualmente de duas meninas, de 13 e 15 anos, em uma instituição pública de acolhimento para crianças e adolescentes.

O caso começou a ser investigado pelas autoridades em dezembro do ano passado, quando a Deam recebeu uma denúncia anônima de que os abusos vinham acontecendo na instituição.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o educador se valia do cargo e da confiança para praticar atos libidinosos contra as adolescentes.

“Ainda conforme as investigações, logo que a coordenação do abrigo soube das denúncias, afastou o funcionário, que prestava serviços na unidade há aproximadamente um ano. Funcionárias prestaram depoimento e confirmaram atitudes suspeitas por parte do educador com as internas. O homem negou os fatos”, explicou a PCMG em coletiva à imprensa.





O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.