Chacina de Unaí: condenados podem pagar por prejuízos aos cofres públicos

Familiares das vítimas pedem Justiça em julgamento de Antério Mânica em BH, no ano passado (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press) Os três condenados pela Chacina de Unaí deverão pagar R$ 29 milhões à União para compensar prejuízos causados aos cofres públicos. O valor foi calculado com base nas despesas que a União teve com pagamentos de indenizações e pensões às famílias dos quatro servidores do Ministério do Trabalho assassinados em 28 de janeiro de 2004. O pedido foi apresentado pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal em Unaí, na última sexta-feira (31/3).





De acordo com o MPF, embora parte dos réus responda em liberdade, as condenações reafirmam a narrativa da União e tornam justo o pedido de pagamento compensatório do caso.

A Chacina de Unaí

Em 28 de janeiro de 2004, Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva foram assassinados a tiros em uma emboscada quando investigavam condições análogas à escravidão na zona rural de Unaí, incluindo as propriedades da família Mânica. O motorista Ailton Pereira de Oliveira, que acompanhava o grupo, também foi morto.