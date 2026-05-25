Mulher descobre objeto bizarro no pulmão após meses de tosse intensa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que parecia ser apenas uma tosse persistente acabou se transformando em uma descoberta surpreendente para a americana Shelby Willis, de 25 anos. A jovem procurou atendimento médico após semanas enfrentando crises intensas de tosse e descobriu que havia inalado acidentalmente o próprio piercing de septo, que ficou preso em suas vias respiratórias.

Shelby contou que os sintomas começaram repentinamente em maio de 2023. Segundo ela, a tosse era tão forte que chegava a causar falta de ar.

“Era como se eu estivesse tentando tossir para expelir meus pulmões. foi algo que nunca tinha experimentado antes”, relembrou em entrevista à People.

No início, a jovem acreditou que o problema estivesse relacionado a algo muito mais comum: pelos de cachorro. Ela associou o desconforto ao animal de estimação do então namorado, um golden retriever.

“Ele tinha um golden retriever, então pensei que pudesse ser isso, porque havia muito pelo de cachorro dele”, explicou.

Mesmo após tomar xarope para aliviar os sintomas, a situação não melhorou. Com a tosse persistindo por semanas, Shelby decidiu procurar ajuda médica em junho.

Durante a consulta, ela relatou a suspeita de ter inalado algo sem perceber. A médica então solicitou uma radiografia do tórax. Foi nesse momento que veio a surpresa.

“A técnica de raio-X começou a me perguntar se eu tinha metal no peito e pediu para eu olhar a imagem. Lembro de ter dito ‘Que porra é essa?’ várias vezes”, contou.

Ao observar o exame, Shelby percebeu rapidamente do que se tratava. “Percebi que era o meu piercing assim que ela me mostrou”, lembrou.

Segundo os médicos, a joia havia ficado presa nos brônquios, que são as estruturas responsáveis por transportar o ar da traqueia até os pulmões. “Fiquei chocada e assustada. Não sabia como eles conseguiriam tirar aquilo de mim”, afirmou.

Após a descoberta, Shelby passou a ligar os acontecimentos. Ela percebeu que o piercing havia desaparecido justamente na época em que a tosse começou, mas não imaginou que pudesse tê-lo inalado. “Eu sabia que tinha caído, mas esse piercing caía o tempo todo”, disse.

Sem encontrar a peça, ela acreditou que tivesse apenas perdido o acessório e substituiu por outro normalmente. Para retirar a joia, a jovem precisou passar por uma broncoscopia, procedimento minimamente invasivo em que médicos utilizam uma pequena câmera e instrumentos específicos para acessar as vias respiratórias e remover corpos estranhos.

“Eu estava com medo, mas fiquei mais aliviada do que qualquer outra coisa”, destacou.

Hoje, a jovem, que possui 14 piercings, usa a própria experiência para alertar outras pessoas sobre os cuidados com esse tipo de acessório. Ela trocou o piercing por um modelo com fecho mais seguro e recomenda atenção redobrada.

“Certifique-se de que seus piercings estejam seguros e não use nenhum que possa cair com facilidade. Se você tiver bolinhas nos piercings, garanta que estejam bem apertadas”, aconselhou.

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Ao relembrar o episódio, Shelby acredita que as consequências poderiam ter sido mais graves. “Se tivesse entrado nos meus pulmões, ou se tivesse se prendido em alguma coisa, poderia ter causado muitos danos”, relatou.