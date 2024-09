Homem conviveu 26 anos com peça de lego no nariz, sem saber

Algumas crianças têm o hábito de colocar coisas no nariz, para desespero dos pais. Andi Norton, conhecido como Ben Havoc, era uma dessas. Aos seis anos, ele colocou uma peça de lego no nariz. Agora, 26 anos depois, ele finalmente conseguiu se livrar dela ao espirrar.





O americano de 32 anos contou que estava no banho quando espirrou e expeliu o brinquedo. Ao olhar para a peça, ele lembrou do momento em que tinha seis anos e colocou o objeto no nariz.





No Instagram, ele contou que a mãe removeu o boneco de seu nariz. Mas, pelo visto, uma das peças acabou ficando para trás. "Depois de a peça sair, a história do Lego me veio à memória como aquela cena de 'Ratatouille', quando o crítico se lembra das suas memórias de infância. Agora consigo respirar deste lado do nariz e é fantástico. Não conseguia desde que era criança", relatou.









Ao longo de sua vida, o homem teve várias alergias e crise respiratória. Só agora é que ele entendeu que a peça de lego era a causadora dos problemas de saúde.





“Durante toda a minha vida tive sensibilidade nos seios nasais, alergias e problemas de congestão”, contou em entrevista à revista Newsweek. “Sinto que essa peça de Lego foi a culpada pelos últimos 26 anos da minha vida, e estou abalado”, disse.











Em suas palavras, “parecia que um tampão saiu” causando “uma grande onda de alívio”. O homem limpou a peça e a guardou em um pacote para levar ao médico. Ele também disse que planeja manter o Lego como uma “lembrança boba”.