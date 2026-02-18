Assine
overlay
Início Internacional
BEBÊ SURPRESA

Jovem vai ao hospital com virose e descobre que está em trabalho de parto

Jovem não sabia que estava grávida e só recebeu diagnóstico ao chegar ao hospital com dores que acreditava serem causadas por uma virose estomacal

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/02/2026 11:28

compartilhe

SIGA
x
Jovem de 21 anos não suspeitou que estava grávida, até o trabalho de parto
Jovem de 21 anos não suspeitou que estava grávida, até o trabalho de parto crédito: Hattie Sheppard/Facebook/Reprodução

A jovem britânica Hattie Sheppard, de 21 anos, levou um susto ao procurar atendimento médico durante uma viagem à Austrália. Ela achava que estava com uma virose. Mas, no hospital, descobriu que estava em trabalho de parto – sem nem imaginar que estava grávida

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o site Kidspot, trata-se de uma gravidez críptica, que ocorre quando a gestação passa despercebida por grande parte do período. Sheppard fazia um mochilão pela costa leste da Austrália ao lado do namorado, Bailey Cheadle, durante seis meses. A jovem mantinha uma rotina típica de viagem, com festas, passeios de barco e atividades ao ar livre.

Leia Mais

Em julho de 2025, ela começou a sentir cólicas abdominais e mal-estar, acreditando se tratar de uma virose. Após tomar analgésicos, as dores se intensificaram, concentrando-se no lado direito do abdômen, o que levantou suspeita de apendicite. Diante do quadro, ela procurou atendimento no Hospital Universitário Gold Coast, em Queensland, onde exames revelaram que ela estava em trabalho de parto.

Durante o ultrassom, médicos identificaram a presença do bebê, informação que surpreendeu a jovem. Segundo ela, a gravidez parecia improvável, já que utilizava anticoncepcional e não apresentava sinais típicos, como barriga aparente ou percepção dos movimentos fetais.

A bebê nasceu cerca de 10 horas depois. Posteriormente, Sheppard descobriu que a posição da placenta, localizada na parte frontal do abdômen, dificultou a percepção dos movimentos do feto. A criança também se desenvolvia próxima à coluna, o que contribuiu para a ausência de barriga visível, conforme relatado pelo jornal The Sun.

A menina recebeu o nome de Isla-Grace. Após o nascimento, o casal passou a organizar o retorno para casa, na cidade de Doncaster, levando na bagagem uma mudança completa de planos. Em entrevistas, Sheppard afirmou que, apesar do choque inicial, hoje encara a situação com naturalidade e felicidade.

Gravidez críptica é rara, mas possível

De acordo com a American Pregnancy Association, a gravidez críptica, também chamada de oculta, ocorre quando uma pessoa não percebe que está grávida até metade da gestação (20ª semana) ou, raramente, apenas durante o trabalho de parto.

A condição afeta cerca de 1 em 400-500 gestações na 20ª semana e 1 em 2.500 no parto, caracterizando-se por menstruações irregulares, ausência de sintomas típicos e testes de gravidez negativos.  

Sheppard também convive com Doença de Graves, condição autoimune que afeta a tireoide e pode causar sintomas como perda de peso, fadiga e tontura. Em alguns casos, a doença também pode dificultar a fertilidade, o que pode ter contribuído para que ela descartasse a possibilidade de gravidez. Segundo a jovem, o pequeno ganho de peso registrado meses antes foi atribuído à mudança na alimentação e à rotina de exercícios físicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. -OpenClipart-Vectors por Pixabay
No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Veja os nomes mais estranhos que jÃ¡ foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando nÃ£o havia esse controle). O levantamento Ã© da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. -Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequÃªncias)
Veja os nomes mais estranhos que jÃ¡ foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando nÃ£o havia esse controle). O levantamento Ã© da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequÃªncias)
Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural… - kumustaka por Pixabay
Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural… kumustaka por Pixabay
Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha. - myresb por Pixabay
Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha. myresb por Pixabay
Amável Pinto – Ops. - Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amável Pinto – Ops. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil. -Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil. Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente. - OpenClipart-Vectors por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. -Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele… -Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele… Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino… - Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino… Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. -OpenClipart-Vectors por Pixabay
Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. -Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Ava Gina – Ops. -Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Ava Gina – Ops. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha?? -Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha?? Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. -Savana Price por Pixabay
Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Savana Price por Pixabay
Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza. -Imagem de David por Pixabay
Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza. Imagem de David por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. -Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece… -Augusto Ordóñez por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece… Augusto Ordóñez por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? -André Santana AndreMS por Pixabay
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? André Santana AndreMS por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? -Pontep Luangon por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Pontep Luangon por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. -Imagem de missartem por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Imagem de missartem por Pixabay
Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa. - Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Homem Bom da Cunha Souto Maior – Carinha de gente boa. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? -Imagem de David por Pixabay
Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Imagem de David por Pixabay
Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. -- Imagem de 5638993 por Pixabay
Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. - Imagem de 5638993 por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso. - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não. - Hanna Bazhyna por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não. Hanna Bazhyna por Pixabay
Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte -- Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada” -André Santana AndreMS por Pixabay
Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada” André Santana AndreMS por Pixabay
Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro… - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro… OpenClipart-Vectors por Pixabay
Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. - Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
Mimaré Índio Brazileiro de Campos – Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí. -Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí. Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. -OpenClipart-Vectors por Pixabay
Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão… - Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
Necrotério Pereira da Silva – Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão… Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar. - Agata pixabay
Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar. Agata pixabay
Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso? -OpenClipart-Vectors por Pixabay
Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso? OpenClipart-Vectors por Pixabay
Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha… -- OpenClipart-Vectors por Pixabay
Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha… - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! -André Santana AndreMS por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! André Santana AndreMS por Pixabay
Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico - Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
Remédio Amargo – Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites… -Dmitry Abramov por Pixabay
Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites… Dmitry Abramov por Pixabay
Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. - OpenClipart-Vectors por Pixabay
Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. OpenClipart-Vectors por Pixabay
Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. -Imagem de Eli Grek por Pixabay
Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Imagem de Eli Grek por Pixabay
Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! -Imagem de ryo taka por Pixabay
Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Imagem de ryo taka por Pixabay

Tópicos relacionados:

australia gravidez mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay