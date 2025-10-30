Ministra criada por IA está 'grávida' de 83 filhos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, revelou no Diálogo Global (BGD), nesta semana, que a primeira ministra de inteligência artificial do mundo, Diella, está "grávida" e prestes a "dar à luz" a 83 filhos digitais. A iniciativa faz parte do plano do país para incorporar a IA na estrutura governamental para modernizar a administração pública e combater a corrupção.

A "gravidez" de Diella é uma metáfora para a expansão da IA para o poder legislativo. Os 83 "bebês" digitais simbolizam novas iniciativas impulsionadas por IA que atuarão como assistentes virtuais para os 83 membros do parlamento do país.

Edi Rama explicou que cada assistente vai ser responsável por funções como:

Manter registros precisos dos procedimentos parlamentares;

Fornecer sugestões de políticas;

Garantir a tomada de decisões baseada em dados, usando o conhecimento da "mãe" sobre a legislação da União Europeia.

O primeiro-ministro explicou que os "filhos conhecerão a mãe", indicando que todos os sistemas de IA estarão conectados à rede central de Diella. Com isso, todos podem se comunicar e aprender colaborativamente. O objetivo é criar um ecossistema digital autossustentável capaz de melhorar a eficiência e a transparência.

"Se você for tomar um café e esquecer de voltar ao trabalho, essa criança dirá o que foi dito quando você não estava na sala e se seu nome foi mencionado, e se você tiver que contra-atacar alguém...", brincou o premier.

Nascimento de Diella

Diella, cujo nome significa "sol" em albanês, não é uma pessoa, mas um sofisticado sistema de IA elevado ao status de ministra de Estado no início deste ano. Ela foi concebida com um objetivo central: eliminar a corrupção e restaurar a confiança pública na governança.

Ela é responsável por supervisionar contratos e licitações públicas, utilizando algoritmos e dados para tomar decisões imparciais, livres de influência humana, nepotismo ou viés político. O Primeiro-Ministro Rama descreveu sua iniciativa como uma medida revolucionária para tornar o processo de licitação “100% livre de corrupção”.

A nomeação, apesar dos questionamentos constitucionais (já que ministros deveriam ser pessoas físicas), marcou um marco no uso de tecnologia para governança administrativa, um esforço que visa responder aos desafios de longa data da Albânia com má conduta financeira.

A própria Diella discursou no BGD, afirmando esperar que o mundo aprenda que "a inteligência artificial, quando enraizada em valores democráticos e identidade cultural, pode fortalecer, e não enfraquecer, a liderança humana".