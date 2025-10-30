Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Universal anuncia acordo para plataforma de música com IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/10/2025 10:19

compartilhe

SIGA

A Universal Music Group anunciou, nesta quinta-feira (30), um acordo com a startup Udio para lançar em 2026 uma plataforma de criação de música por meio de inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa, a primeira desse tipo no setor, "será impulsionada por uma tecnologia de IA generativa de ponta baseada em música autorizada e licenciada", informaram ambas as empresas em comunicado.

O anúncio marca um ponto de inflexão nas relações entre a indústria musical e as empresas de IA, acusadas de violar massivamente os direitos autorais.

Os detentores dos direitos exigem um controle mais rigoroso de suas atividades, para obter transparência sobre os dados utilizados e garantir seus rendimentos.

"Esses novos acordos com a Udio demonstram nosso compromisso em fazer o que é certo para nossos artistas e compositores", declarou Lucian Grainge, diretor-geral da gravadora.

"Juntos, estamos construindo o panorama tecnológico e comercial que ampliará fundamentalmente o que é possível em termos de criação", afirmou Andrew Sánchez, diretor-geral da Udio.

Desde 2024, a indústria musical está envolvida em uma disputa legal com as duas empresas americanas de música gerada por IA, Udio e sua concorrente Suno.

jt-fan/jlo/mmy/pc/dd/aa

Tópicos relacionados:

ia internet musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay