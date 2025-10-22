Assine
GRAVIDEZ FALSA

'Grávida de Taubaté gringa': jovem usa barriga falsa e engana família inteira

Escocesa de 23 anos fez chá revelação e anunciou a morte da 'filha'; a mãe dela descobriu a farsa

Flor Sette Câmara
Flor Sette Câmara
22/10/2025 17:32 - atualizado em 22/10/2025 17:34

Grávida de Taubaté gringa: jovem usa barriga falsa e engana família inteira

Uma jovem de 23 anos na Escócia enganou o marido, amigos e toda a família ao fingir uma gravidez completa. Ela usou uma barriga falsa e até um bebê de silicone para manter a farsa, que incluiu um chá revelação e o recebimento de presentes e dinheiro de apoiadores.

Kira Cousins chegou a anunciar o nascimento da suposta filha, "Bonnie-Leigh", mas poucos dias depois comunicou ao parceiro que a criança havia morrido. A mentira só foi descoberta quando sua própria mãe supostamente encontrou uma boneca realista no quarto da jovem.

Para sustentar a história, a escocesa comprou acessórios, como uma "barriga de grávida", e compartilhou a falsa alegria com amigos e familiares em uma festa para revelar o sexo do bebê. A história se assemelha ao caso brasileiro da grávida de Taubaté, que chocou o país em 2012.

O caso na Escócia ganhou grande repercussão online, e a polícia chegou a entrevistar a jovem para verificar seu bem-estar, após ela sofrer uma onda de ataques nas redes sociais.

Situações como essa, embora raras, levantam questões sobre como identificar e agir ao suspeitar de uma falsa gravidez, que pode estar ligada a questões de saúde mental, como a pseudociese (gravidez psicológica).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

