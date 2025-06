Mulher dá à luz sem saber que estava grávida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Iria Nilza Soares Nascimento, de 28 anos, deu à luz na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brotas, na última segunda-feira (9/6), em Salvador (BA). A jovem não sabia que estava grávida até o momento do atendimento. Ela procurou a assistência médica com dores abdominais, sem saber que estava em trabalho de parto. Esse é o terceiro caso de "parto surpresa" registrado na UPA somente em 2025.

De acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Iria, que é solteira e estava na primeira gestação, chegou à UPA por volta das 4h. Ela passou pela triagem, sendo classificada como prioridade médica.

Dentro do consultório, a médica Lise Oliveira logo notou que não se tratava de uma dor comum. “Ela gritava de dor e apresentava um padrão incompatível com cólicas habituais. Em poucos minutos, identifiquei sinais de trabalho de parto já avançado”, relatou a profissional de saúde ao G1.

A pequena Vitória nasceu às 5h – uma hora depois que a mãe chegou à UPA. A bebê passou por avaliação neonatal ainda na unidade de urgência. “Mesmo com recursos limitados, conseguimos agir com agilidade e sensibilidade. Cada minuto fez diferença. Foi um trabalho de conexão com a paciente e com toda a equipe. Vitória chegou em meio ao caos, mas nasceu em paz. Isso não tem preço”, afirmou Lise.

Após o nascimento, mãe e filha foram levadas para o Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA). As duas seguem sob cuidados médicos e passam bem.

Vitória é o terceiro bebê que nasceu no local cujas mães relataram não saber da gravidez até a hora do parto. Em janeiro, Ismalia Mirtes Souza Sena chegou à unidade de saúde se queixando de fortes dores na região pélvica e no quadril. Ela estava parindo uma menina.

Dois meses depois, uma adolescente de 16 anos foi até à UPA com dores abdominais e descobriu uma gravidez avançada. Ela deu à luz a um menino.