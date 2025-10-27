Assine
PARTO SURPRESA

Mulher achou que tinha apendicite, mas descobriu que era trabalho de parto

Ao sentir fortes dores abdominais e vomitar sangue, mulher foi levada de ambulância para o hospital, onde descobriu que esperava um bebê

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/10/2025 14:11

Megan Isherwood enquanto dava à luz e com o bebê, à direita
Megan Isherwood enquanto dava à luz e com o bebê, à direita crédito: Reprodução

A britânica Megan Isherwood, de 26 anos, se sentiu mal no início do mês. A jovem foi levada às pressas ao hospital após sentir fortes dores abdominais e vomitar sangue, acreditando estar sofrendo de uma crise de apendicite. Mas não era uma emergência: ela estava dando à luz um bebê prematuro — sem sequer saber que estava grávida.

Segundo o Daily Mail, Megan procurou atendimento no Hospital de Blackpool, no noroeste da Inglaterra. Com sintomas compatíveis com apendicite, os médicos decidiram realizar exames de imagem para confirmar o diagnóstico. A surpresa veio durante a tomografia e o ultrassom: em vez de uma inflamação, os profissionais encontraram um bebê.

“Eles decidiram fazer uma tomografia e um ultrassom para descartar gravidez, mas foi quando encontraram uma cabeça e um pé”, contou Megan. “Eu estava sem palavras, não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Eu não tinha barriga, nem sintomas. Ele simplesmente apareceu do nada”.

Diante da descoberta, Megan foi transferida para o Hospital de Burnley, especializado em obstetrícia. No entanto, o bebê não quis esperar. Durante o trajeto de ambulância, a jovem entrou em trabalho de parto.

“A paramédica disse que, se eu precisasse empurrar, era para avisar. Assim que ela falou isso, parece que algo clicou e eu só senti vontade de empurrar. O próximo aviso foi: ‘parabéns, é um menino’”, lembrou.

O bebê, batizado de Jackson, nasceu com 33 semanas de gestação e pesando 2,1 kg. Logo após o parto, ele apresentou dificuldade para respirar, mas foi reanimado pelos paramédicos antes de chegar ao hospital.

Mãe e filho foram diagnosticados com sepse, uma infecção grave, e internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Dias depois, Jackson sofreu uma nova parada respiratória, mas conseguiu se recuperar. Após semanas de cuidados intensivos, ambos receberam alta e estão bem.

“Quando o vi pela primeira vez, ainda não parecia real. Eu pensava: ‘de onde você veio?’”, contou Megan ao The Sun.

Corrente do bem

A história de Megan emocionou a comunidade local, que se mobilizou para ajudar a nova mãe com doações de roupas, fraldas e itens essenciais para o bebê. “As pessoas se juntaram para me ajudar com tudo o que o Jackson precisava. Foi um gesto muito gentil. Agora temos tudo. Ele está indo muito bem”, disse.

Hoje, com o filho saudável em casa, Megan encara o episódio como um verdadeiro milagre. “Eu não mudaria nada, só queria que o Jackson tivesse me avisado que estava por aqui antes de nascer”, brincou. “Ele é o meu milagre”.

