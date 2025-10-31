Jovem que não sabia que estava grávida descobre filho 5 dias após parto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A universitária Annalice Nascimento de Melo, de 21 anos, não teve nenhum sintoma de gravidez nem sabia que estava esperando o bebê. Mas ela teve um bebê. Ela descobriu que era mãe de uma forma completamente inesperada: cinco dias após dar à luz. O caso de "gravidez silenciosa" aconteceu em junho, em Natal (RN), mas só foi divulgado agora.
Ela não percebeu qualquer sinal da gestação e mantinha uma rotina normal de estudos, trabalho e até acrobacias circenses. A reviravolta começou em 16 de junho, quando Annalice sentiu uma dor de cabeça intensa e procurou uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Após ser medicada, voltou para casa. Contudo, na madrugada seguinte, ela teve uma convulsão e foi levada novamente à UPA, sendo transferida para o Hospital Santa Catarina, com a pressão arterial muito elevada.
No hospital, os médicos inicialmente suspeitaram de um tumor ou sangramento no cérebro. Um exame de sangue apontou a gravidez, mas a ausência de sintomas levantou a hipótese de um raro tumor no útero que pode gerar um falso positivo. Apenas uma ultrassonografia confirmou a gestação de 34 semanas.
Annalice sentiu uma forte dor de cabeça, seguida de convulsões e foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, onde o parto do filho, Levi, foi realizado com ela desacordada.
O parto na UTI
Com o diagnóstico de eclâmpsia e síndrome de HELLP, condições graves associadas à gravidez, a situação de Annalice se agravou. Ela teve mais duas convulsões, e a equipe médica decidiu realizar o parto de emergência. O procedimento foi feito com a jovem amarrada e com os olhos vendados para evitar riscos caso ela acordasse ou se movimentasse.
Levi Emanuel nasceu pesando 1,2 kg e com a saúde fragilizada. O bebê precisou de cuidados intensivos, passando por tratamento para infecções e anemia. Enquanto isso, Annalice permaneceu na UTI, chegando a ter falência renal, que foi revertida com medicamentos.
Cinco dias após o parto, em 21 de junho, ela finalmente recobrou a consciência. Foi quando uma psicóloga e uma assistente social do hospital lhe contaram o que havia acontecido. "Elas me contaram que eu tinha tido um filho. Foi um choque. Acho que nem dormi naquela noite", relatou a estudante.
A vida após a surpresa
Mãe e filho só se conheceram no dia 26 de junho. Segundo os médicos, a gravidez passou despercebida porque Annalice tem um corpo atlético e o útero posicionado um pouco mais alto, fazendo com que o bebê se desenvolvesse entre suas costelas. Sangramentos que ela acreditava serem menstruação eram, na verdade, sinais de descolamento de placenta.
Após um longo período de internação, Levi recebeu alta em 1º de agosto. Hoje, ele está saudável e recebe acompanhamento médico regular devido ao nascimento prematuro. "O primeiro contato foi surpreendente. Não tinha concretizado na minha cabeça que era mãe. É gratificante descobrir ser mãe e ainda mais ser mãe de um milagre", contou Annalice em entrevista ao g1.
A cantora Joss Stone e seu marido, Cody DaLuz, adotaram Bear, um bebê recém-nascido. Ela fez o anúncio em seu perfil no Instagram com o compartilhamento de um vídeo que comoveu os fãs.
Reprodução/Instagram
"Feliz segunda-feira de mamãe! Isso foi o que aconteceu conosco na última segunda-feira. Não conseguimos acreditar direito. Estamos completamente apaixonados por esse garotinho", declarou a cantora na legenda do vídeo, postado no dia 3/12.
Reprodução
Para aumentar a comoção dos seguidores, dias depois Stone descobriu que está grávida do quarto filho. Além de Bear, o casal tem outros dois filhos: Violet, 3, e Shackleton, 2. Veja outros famosos que também adotaram filhos!
Reprodução/Instagram
Charlize Theron - A atriz de Hollywood adotou as suas duas filhas, Jackson e August. Inclusive, ela já declarou publicamente que adotar sempre foi sua primeira opção. Reprodução / Instagram
Brad Pitt e Angelina Jolie - Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, eles adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia. Reprodução / Instagram
Tom Cruise e Nicole Kidman - Outro casal que se separou, mas que, enquanto estiveram juntos, adotaram dois filhos: Isabella e Connor. Ambos foram criados pelo ator. Reprodução / Instagram
Sandra Bullock - Em uma entrevista a atriz disse que “você se torna uma mãe para sempre” a partir do momento que decide aceitar o amor dos filhos. Ela adotou dois: Laila e Louis. Reprodução / Instagram
Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno “Wolverine” foi um herói para duas crianças ao decidir adotá-las: Oscar e Ava. Reprodução / Instagram
Viola Davis - Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha! Reprodução / Instagram
Sharon Stone - O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon. Reprodução / Instagram
Madonna - Uma das divas do pop, a cantora já adotou quatro crianças: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. A cantora já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie. Reprodução / Instagram
No Brasil, também são muitos os exemplos de celebridades que adotaram seus filhos. Confira a seguir! Gerd Altmann por Pixabay
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - o casal conheceu Titi e Bless enquanto visitavam uma ONG que cuidava de crianças órfãs em Malawi, na África. Em 2020, Ewbank engravidou e deu à luz Zyan, terceiro filho do casal. Reprodução / Instagram
Elba Ramalho - A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar. Reprodução / Instagram
Desde então, a cantora já acolheu três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. Reprodução / Instagram
Daniela Mercury - Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos, a cantora adotou mais três meninas, Maria, Alice e Ana Isabel. Reprodução/Instagram
Regina Casé - Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita. Reprodução / Instagram
Drica Moraes - A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Reprodução / Instagram
Gal Costa - A cantora, que morreu em 9/11/2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e adotou Gabriel, que tinha sido abandonado numa lagoa. Reprodução / Instagram
Leandra Leal - A atriz faz questão de dizer que faz de tudo para que Júlia, sua filha adotiva, seja forte e guerreira na vida. Um belo exemplo! Reprodução / Instagram
Astrid Fontenelle - A apresentadora do programa “Saia Justa”, do GNT, já disse que seu maior sonho era adotar uma criança. Gabriel foi acolhido quando tinha apenas 40 dias de vida! Reprodução / Instagram
Glória Maria - A jornalista, que morreu em 2/2/2023, deixou duas filhas, ambas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. reprodução instagram