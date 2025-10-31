Assine
BEBÊ SURPRESA

Jovem que não sabia que estava grávida descobre filho 5 dias após parto

Universitária de 21 anos teve convulsões e foi para a UTI; ela acordou e foi surpreendida com a notícia do nascimento prematuro do filho, Levi

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/10/2025 12:56 - atualizado em 31/10/2025 13:26

Jovem que não sabia que estava grávida descobre filho 5 dias após parto
Annalise à esquerda, duas semanas antes de dar à luz, e Levi, à direita crédito: Arquivo pessoal

A universitária Annalice Nascimento de Melo, de 21 anos, não teve nenhum sintoma de gravidez nem sabia que estava esperando o bebê. Mas ela teve um bebê. Ela descobriu que era mãe de uma forma completamente inesperada: cinco dias após dar à luz. O caso de "gravidez silenciosa" aconteceu em junho, em Natal (RN), mas só foi divulgado agora.

Ela não percebeu qualquer sinal da gestação e mantinha uma rotina normal de estudos, trabalho e até acrobacias circenses. A reviravolta começou em 16 de junho, quando Annalice sentiu uma dor de cabeça intensa e procurou uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Após ser medicada, voltou para casa. Contudo, na madrugada seguinte, ela teve uma convulsão e foi levada novamente à UPA, sendo transferida para o Hospital Santa Catarina, com a pressão arterial muito elevada.

No hospital, os médicos inicialmente suspeitaram de um tumor ou sangramento no cérebro. Um exame de sangue apontou a gravidez, mas a ausência de sintomas levantou a hipótese de um raro tumor no útero que pode gerar um falso positivo. Apenas uma ultrassonografia confirmou a gestação de 34 semanas.

Annalice sentiu uma forte dor de cabeça, seguida de convulsões e foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, onde o parto do filho, Levi, foi realizado com ela desacordada.

O parto na UTI

Com o diagnóstico de eclâmpsia e síndrome de HELLP, condições graves associadas à gravidez, a situação de Annalice se agravou. Ela teve mais duas convulsões, e a equipe médica decidiu realizar o parto de emergência. O procedimento foi feito com a jovem amarrada e com os olhos vendados para evitar riscos caso ela acordasse ou se movimentasse.

Levi Emanuel nasceu pesando 1,2 kg e com a saúde fragilizada. O bebê precisou de cuidados intensivos, passando por tratamento para infecções e anemia. Enquanto isso, Annalice permaneceu na UTI, chegando a ter falência renal, que foi revertida com medicamentos.

Cinco dias após o parto, em 21 de junho, ela finalmente recobrou a consciência. Foi quando uma psicóloga e uma assistente social do hospital lhe contaram o que havia acontecido. "Elas me contaram que eu tinha tido um filho. Foi um choque. Acho que nem dormi naquela noite", relatou a estudante.

A vida após a surpresa

Mãe e filho só se conheceram no dia 26 de junho. Segundo os médicos, a gravidez passou despercebida porque Annalice tem um corpo atlético e o útero posicionado um pouco mais alto, fazendo com que o bebê se desenvolvesse entre suas costelas. Sangramentos que ela acreditava serem menstruação eram, na verdade, sinais de descolamento de placenta.

Após um longo período de internação, Levi recebeu alta em 1º de agosto. Hoje, ele está saudável e recebe acompanhamento médico regular devido ao nascimento prematuro. "O primeiro contato foi surpreendente. Não tinha concretizado na minha cabeça que era mãe. É gratificante descobrir ser mãe e ainda mais ser mãe de um milagre", contou Annalice em entrevista ao g1.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

