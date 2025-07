Claudia Raia relembra gravidez aos 55 e reflete sobre riscos

AS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudia Raia, 58 anos, voltou a comentar sobre a experiência de engravidar aos 55 anos. Em participação no programa "Saia Justa", exibido nesta quarta-feira (30/12), a atriz afirmou que só hoje consegue enxergar com mais clareza os riscos da decisão de ser mãe novamente.

O filho mais novo, Lucca, de 2 anos, é fruto do relacionamento com o ator e coreógrafo Jarbas Homem de Mello.

"Eu fui muito inconsequente", declarou Claudia, referindo-se ao momento em que descobriu a gestação. "A gravidez era para acontecer com fertilização in vitro, mas o procedimento não funcionou. Os hormônios que tomei ativaram algo no meu corpo. Acabei ovulando naturalmente, mesmo estando na menopausa. É raro? Muito. Mas aconteceu."

Apesar da surpresa e dos desafios, a atriz ressaltou que não se arrepende. "Que bom que fui inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto sequer. Hoje vejo que essa escolha mudou tudo na minha vida para melhor."

Claudia também é mãe de Enzo Celulari, 28, e Sophia Raia, 22, do casamento anterior com o ator Edson Celulari. Com Lucca, ela afirma ter vivido a maternidade de forma diferente, mais madura, embora também desafiadora. "É outra cabeça, outro momento. A gente tem mais paciência, mas o cansaço bate", comentou em entrevistas anteriores.

Durante o papo, ela falou ainda sobre os impactos da menopausa na sua rotina e autoestima. "Se eu fosse me avaliar, diria que tenho a idade mental de uma jovem de 15 anos. Estou sempre muito animada, cheia de energia. Mas a menopausa dá umas rasteiras. Teve um momento em que me perdi de mim mesma."