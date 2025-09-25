‘Perdi meu DIU’: influenciadora conta que dispositivo desapareceu do útero

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Sofia Santino surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao relatar um episódio incomum envolvendo seu método contraceptivo: o Dispositivo Intrauterino (DIU) que utilizava simplesmente desapareceu do útero. Em um relato que viralizou, a criadora de conteúdo contou que a constatação veio após duas avaliações médicas que não conseguiram localizar o dispositivo.

"O meu DIU sumiu. É meu sonho ser mãe, por isso eu tenho todo o cuidado do mundo para não engravidar, porque quero planejar. Mas, aparentemente, o meu útero está pronto para ter um bebê", revelou a influenciadora, visivelmente surpresa com a situação.

Segundo ela, o dispositivo sumiu sem que a influenciadora apresentasse sintomas de deslocamento ou expulsão. Sofia relata que a profissional que realizou o exame levantou uma possibilidade que reforça a importância do acompanhamento médico.

"Pela segunda vez, o DIU não foi visto. A profissional que fez o exame comentou que já presenciou casos de dispositivos se deslocando pelo corpo. Isso reforça como é essencial manter o acompanhamento, porque cada organismo reage de uma forma", afirmou.

A atriz explicou que os próximos passos serão buscar exames mais específicos, como ressonância ou raio-x, para tentar localizar o dispositivo perdido. "Não sei onde ele está, mas não está no meu útero. Assim que eu tiver atualizações, falo para vocês", completou.

Sofia manteve o bom humor, apesar do susto: "Eu perdi meu fone e agora perdi o meu DIU também… e começa uma nova saga".

O que é o DIU e por que ele pode "sumir"?

O Dispositivo Intrauterino é um dos métodos contraceptivos de longa duração mais utilizados e com alta eficácia, superior a 99%. De formato pequeno e flexível (semelhante à letra "T"), ele é inserido no útero por um profissional de saúde, podendo ter durabilidade de 5 a 10 anos.

Existem dois tipos principais no mercado:

DIU de Cobre: Atua como espermicida natural, não utilizando hormônios.

DIU Hormonal: Libera doses de progestagênio, que dificultam a ovulação e a passagem dos espermatozoides.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Possíveis Falhas e Riscos

Apesar de ser considerado altamente confiável e prático, o DIU pode apresentar falhas que justificam o acompanhamento periódico:

Expulsão Espontânea: Em alguns casos, o útero pode expelir o dispositivo sem que a mulher perceba, especialmente nos primeiros meses após a inserção. Deslocamento: O DIU pode se mover dentro da cavidade uterina, perdendo sua eficácia contraceptiva. Migração (Casos Raros): Em situações mais raras, como a levantada pela médica de Sofia Santino, o dispositivo pode perfurar a parede do útero e migrar para outras áreas da cavidade abdominal, daí a dificuldade em encontrá-lo com ultrassom simples.

Especialistas reforçam que exames de imagem, como o ultrassom transvaginal, são essenciais para garantir que o dispositivo permaneça na posição correta e funcional, evitando complicações e surpresas como a da influenciadora.