‘Perdi meu DIU’: influenciadora conta que dispositivo desapareceu do útero

Sofia Santino contou aos seguidores que o método contraceptivo não foi localizado em exames de imagem e avaliações médicas
A influenciadora Sofia Santino surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao relatar um episódio incomum envolvendo seu método contraceptivo: o Dispositivo Intrauterino (DIU) que utilizava simplesmente desapareceu do útero. Em um relato que viralizou, a criadora de conteúdo contou que a constatação veio após duas avaliações médicas que não conseguiram localizar o dispositivo.
"O meu DIU sumiu. É meu sonho ser mãe, por isso eu tenho todo o cuidado do mundo para não engravidar, porque quero planejar. Mas, aparentemente, o meu útero está pronto para ter um bebê", revelou a influenciadora, visivelmente surpresa com a situação.
Segundo ela, o dispositivo sumiu sem que a influenciadora apresentasse sintomas de deslocamento ou expulsão. Sofia relata que a profissional que realizou o exame levantou uma possibilidade que reforça a importância do acompanhamento médico.
"Pela segunda vez, o DIU não foi visto. A profissional que fez o exame comentou que já presenciou casos de dispositivos se deslocando pelo corpo. Isso reforça como é essencial manter o acompanhamento, porque cada organismo reage de uma forma", afirmou.
A atriz explicou que os próximos passos serão buscar exames mais específicos, como ressonância ou raio-x, para tentar localizar o dispositivo perdido. "Não sei onde ele está, mas não está no meu útero. Assim que eu tiver atualizações, falo para vocês", completou.
Sofia manteve o bom humor, apesar do susto: "Eu perdi meu fone e agora perdi o meu DIU também… e começa uma nova saga".
O que é o DIU e por que ele pode "sumir"?
O Dispositivo Intrauterino é um dos métodos contraceptivos de longa duração mais utilizados e com alta eficácia, superior a 99%. De formato pequeno e flexível (semelhante à letra "T"), ele é inserido no útero por um profissional de saúde, podendo ter durabilidade de 5 a 10 anos.
Existem dois tipos principais no mercado:
DIU de Cobre: Atua como espermicida natural, não utilizando hormônios.
DIU Hormonal: Libera doses de progestagênio, que dificultam a ovulação e a passagem dos espermatozoides.
Possíveis Falhas e Riscos
Apesar de ser considerado altamente confiável e prático, o DIU pode apresentar falhas que justificam o acompanhamento periódico:
Expulsão Espontânea: Em alguns casos, o útero pode expelir o dispositivo sem que a mulher perceba, especialmente nos primeiros meses após a inserção.
Deslocamento: O DIU pode se mover dentro da cavidade uterina, perdendo sua eficácia contraceptiva.
Migração (Casos Raros): Em situações mais raras, como a levantada pela médica de Sofia Santino, o dispositivo pode perfurar a parede do útero e migrar para outras áreas da cavidade abdominal, daí a dificuldade em encontrá-lo com ultrassom simples.
Especialistas reforçam que exames de imagem, como o ultrassom transvaginal, são essenciais para garantir que o dispositivo permaneça na posição correta e funcional, evitando complicações e surpresas como a da influenciadora.