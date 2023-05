Influenciadora Sofia Santino aposta em conteúdos de beleza com humor

Sofia Santino descobriu a paixão por delineados durante a pandemia de COVID-19 (foto: Felipe Gomes/Divulgação) Estado de Minas, a jovem conta sobre o processo de autoaceitação que trouxe resultados positivos para sua carreira, como a própria linha de delineadores adesivos desenhados por ela mesma. O sonho de atuação sempre esteve presente na vida da influenciadora pernambucana Sofia Santino, de 22 anos, mas agora ela também se descobriu no mundo da beleza e maquiagem, misturando com um pouco de humor. Em entrevista ao, a jovem conta sobre o processo de autoaceitação que trouxe resultados positivos para sua carreira, como a própria linha de delineadores adesivos desenhados por ela mesma.









Segundo Sofia, a consciência de começar a enxergar suas publicações como algo além da brincadeira veio por meio do senso de responsabilidade. “Eu produzia conteúdo para o Musical.ly, uma rede social que existia antes do TikTok, e o público era bem infantil, criança”, afirma. A partir daí, Sofia explorou o tipo de entretenimento que queria entregar para seu público. “A princípio foi comédia, eu queria fazer um conteúdo mais humorístico e começou a dar certo”, ressalta.





Apesar disso, o sonho de atuação nunca ficou de lado, e hoje ela estuda na escola Célia Helena Centro de Artes e Educação, em São Paulo, e almeja o tão sonhado DRT (registro profissional) de atriz.





Conteúdo de beleza





Com o passar do tempo, e também com o amadurecimento, Sofia mesclou o humor e foi ganhando mais intimidade com outros tipos de conteúdo. "A beleza foi uma coisa que descobri na pandemia que eu realmente gosto, é terapêutico pra mim e o meu público super aceitou essa transição", aponta. "Fazia um humor super caricato e meio adolescente, aí virando adulta e indo para esse lado da beleza. Meu conteúdo é mais de beleza com um toque de humor, posso defini-lo assim", completa.





Ela, inclusive, ganhou o título de “rainha dos delineados da internet”. “Na pandemia também descobri que delineados é a minha paixão. Eu amo e posso ficar horas desenhando um delineado gráfico. Acho muito bonito, quanto mais difícil, melhor”, destaca, ao dizer que cada vez mais as pessoas a procuram para ensinar suas técnicas.





Por isso, Sofia lança nesta segunda-feira (1°/5) sua primeira linha de delineadores adesivos, em parceria com a THAT GIRL. “As pessoas falavam: ‘Sofia, é muito difícil fazer os delineados que você faz’. Aí agora é só colar no rosto e está tudo certo”.





São quatro cartelas reutilizáveis e com uma variedade de formatos e cores: miau, 's' de sofia, stargirl e glow up. Do nome aos desenhos, tudo foi idealizado e feito por ela. “Eu tirei uma foto do meu olho no celular mesmo. Aí abri o programa e fui desenhando, imaginando curvas e linhas, coisas que seriam difíceis de desenhar na mão e que eu poderia transformar em adesivo para facilitar a vida de todo mundo”, explica.





Ela reforça que esta foi a parte de desenhar os modelos foi a mais divertida de todo processo de criação do produto, já que remete aos primeiros pagamentos que recebeu na internet. “Meus primeiros dinheiros que ganhei na internet foi desenhando, fazendo aqueles desenhos digitais. Acho que por isso eu comecei a fazer o delineado desenhado, porque eu tinha essa facilidade de fazer traços, curvas e sombras”, diz.





“Fiz vários modelos e fomos separando o que seria mais interessante de lançar agora. Mas eu gosto de fazer a pesquisa do que as pessoas estão fazendo. Se você abrir as minhas redes sociais é só delineado e vou entendendo o que as pessoas estão fazendo mais, se o pessoal está fazendo uma coisa mais afiada, se a galera está em uma vibe mais arredondada. Gostei muito de fazer essa pesquisa e ir pirando no desenho, testando, apagando, refazendo. Foi muito legal esse processo”, celebra.





Ela detalha a estética do primeiro lançamento: “Está muito voltada ao pole dance, que eu também sou apaixonada. Resolvemos mesclar um pouco dessa sensualidade do pole dance com o delineador.”

Se permita

Por fim, Sofia Santino aconselha ao público que se abra mais para novas experiências. “É meio clichê, mas tem tudo a ver com o que eu falei. Eu descobri que gostava de maquiagem me permitindo, testando sem colocar travas. Porque antes eu não me maquiava muito porque achava que não tinha capacidade, não ficaria bonita o suficiente”, afirma.





“Depois que me conheci mais, comecei a me abrir mais: fui fazer pole dance, estudar mais. Então às vezes você só precisa de uma porta de entrada para você fazer o que você quiser, sabe? Ser feliz fazendo o que você quer, independente do que seja, pode ser uma coisa completamente aleatória. Só vai e faz, que vai dar certo”, conclui.