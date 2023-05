Isalu Souza, de Ouro Preto, leva coroa de Miss Universo Minas Gerais 2023

Isalu é a segunda candidata de Ouro Preto e a terceira mulher negra a receber o título do estado (foto: Jonas Dias/Divulgação) A coroa de Miss Universo Minas Gerais foi entregue à Isalu Souza, de 21 anos, natural de Ouro Preto, Região Central do estado. O concurso ocorreu nesse domingo (30/4) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e contou com mais de 30 candidatas. Enquanto o segundo e o terceiro lugares ficaram com a Miss Itabira, Maria Eduarda, e Laura Andrade, de Juiz de Fora, respectivamente.









Inicialmente, foi definido o Top 20, seguindo para o Top 10, em que as candidatas precisaram desfilar em traje de banho e depois de gala. A favorita no concurso, Gabriela Botelho, de Belo Horizonte, não avançou para a próxima etapa.





No Top 5, as misses responderam algumas perguntas, julgadas pela oratória e pelo conhecimento. Até que o Top 3 foi definido entre Isalu Souza, Maria Eduarda e Laura Andrade. Por fim, a candidata de Ouro Preto, Isalu Souza, foi quem levou a coroa “Chica da Silva” (1732-1796), uma das grandes personalidades do Brasil no período colonial.

Representatividade





Isalu é estudante de jornalismo e chegou a pedir ajuda financeira nas redes sociais em fevereiro para poder participar do concurso. Agora com a vitória, ela usou as redes sociais para comemorar a coroa. “Venci o Miss Universo Minas Gerais. Hoje carrego comigo Chica da Silva, que me ensinou que nossa pele é ouro. Muito grata por essa conquista, ainda sem palavras para explicar tamanha emoção, gratidão a cada um de vocês que me apoiou nessa trajetória linda”, escreveu no Instagram Stories.

Vale ressaltar que ela também carrega uma grande representatividade com a vitória: Isalu é a segunda candidata natural de Ouro Preto a vencer o Miss Universo Minas Gerais, depois de Rafaella Tinti Borja, em 2003. Além disso, ela também é a terceira mulher negra a receber o título do estado, que teve Alessandra Nascimento (1999) e Karen Porfiro (2014).





O perfil do concurso reconheceu o merecimento pela coroa. “A nova Miss Universo Minas Gerais é a @isaluu_ ! Sua coroação é mais do que merecida, certeza de que continuará sendo um exemplo de força e inspiração para muitas pessoas. Que sua trajetória seja ainda mais brilhante e que você siga sempre em frente, conquistando tudo o que deseja. Parabéns, Miss, você é uma verdadeira rainha!”, escreveram.





Agora Isalu pode chegar ainda mais longe e vai participar do Miss Universo Brasil. Se também vencer essa etapa, ela deverá representar o Brasil no concurso internacional, a 72ª edição do Miss Universo.