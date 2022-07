Capixaba Mia Mamede é eleita Miss Universo Brasil 2022; mineira fica em 3º

Há 68 anos sem o posto, o estado do Espírito Santo figura em 2022 como berço da mais nova Miss Universo Brasil. Mia Mamede, de 26 anos, foi eleita para representar o país no Miss Universo, que ainda não tem data definida.

O evento aconteceu em São Paulo, na noite desta terça-feira (19/7). A representante do Amazonas, Rebeca Portilho, ficou com o segundo lugar, e a mineira Isa Murta em terceiro. Luana Lobo, do Ceará, e Alina Furtado, do Rio Grande do Sul, ficaram com o quarto e quinto lugares, respectivamente.