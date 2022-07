Perfil que usa Hello Kitty para divulgar pornografia infantil é desativado

Perfil que divulga grupo de pornografia infantil conta com mais de sete mil seguidores (foto: Reprodução/Instagram )

Uma conta no Instagram que publicava pornografia infantil na plataforma foi desativada na tarde desta segunda-feira (18/7). Ela usava a imagem da boneca Hello Kitty como foto de perfil e tinha 7.969 seguidores.



As postagens no feed começaram no dia 6 de julho com fotos de quatro garotas menores de idade de biquinis, formando um mosaico. Além disso, o perfil @hellokitties.br postava, nos stories, vídeos de meninas menores de idade com poucas roupas dançando ou em posições vulneráveis.





A divulgação do conteúdo era feita no stories, com um link que direcionava para um grupo na plataforma de comunicação ICQ. O grupo é chamado de “segredinho” na biografia do perfil do Instagram.



Antes de entrar para o grupo na ICQ, o link dos stories é direcionado para uma página do Canva, com instruções de cadastro. Em respeito às vítimas do crime cibernético, a reportagem não entrou no grupo.