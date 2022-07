Rapper Filipe Ret é alvo de operação policial após festa com 'open maconha'

O rapper Filipe Ret foi acordado por policiais nesta terça-feira (19/7), em um resort de luxo em Angra dos Reis (RJ). A operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCE-RJ) tem cinco mandados de busca e investiga suposta distribuição de maconha em uma festa realizada pelo cantor há cerca de um mês.

No vídeo da abordagem, é possível ver que Filipe não resistiu à prisão. De acordo com o G1, o celular do rapper foi apreendido e ele foi autuado por porte de entorpecentes. Outro mandado foi cumprido no estúdio do cantor, onde os policiais apreenderam maconha e material para enrolar cigarros.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil do Rio e com a assessoria de Filipe Ret, mas ainda não obteve respostas.

‘Open maconha’



Outro assunto comentado foi a festa "open beck" feita um por um MC conhecido no Rio de Janeiro.



Leia mais no uai.com.br/ em.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - @estadodeminas

Twitter - @portalUai / @em_com



#FilipeRet #Maconha #Rapper" />

Em seu aniversário de 37 anos, Filipe Ret deu uma festa e postou fotos em que aparece distribuindo, em um balde, cigarros semelhantes ao de maconha.

Durante participação no podcast ‘Pod ou não pode?’, o coronel da Polícia Militar de Minas Gerais Gilmar Luciano explicou que o caso se encaixa no crime de tráfico de drogas.





A festa, realizada no fim de junho, tinha maconha liberada para os convidados (foto: Reprodução / redes sociais)

"Dar, oferecer, vender e trocar [maconha]. É tráfico, até que se revogue a lei, pelo Congresso Nacional. É crime, e, sendo crime e estando em flagrante, nós autoridades, independentemente do tipo federal, estadual ou municipal, devemos prender em flagrante. Mas tem que esperar o laudo para falar se realmente era maconha", explicou.

Quem é Filipe Ret

Natural do Rio de Janeiro, Filipe Ret começou a carreira no rap aos 16 anos, escrevendo suas primeiras rimas e participando de batalhas de MCs no bairro da Lapa. Em 2009, lançou o seu primeiro álbum, ‘Numa Margem Distante’.

Mas foi com seu segundo álbum, ‘Vivaz’, que Filipe alcançou o sucesso na cena. As letras falavam de um cotidiano com dificuldade, mulheres, maconha e ostentação. Em 2015, lançou o álbum ‘Revel’, que vendeu mais de três milhões de álbuns.

Em 2018, lançou ‘Audaz’, que tem o single ‘A Libertina’, considerado um de seus maiores sucessos. Seu último álbum, ‘Lume, de 2022, conta com a participação de Anitta na faixa ‘Tudo Nosso’, lançado na última quarta-feira (12/7) e com mais de 2,5 milhões de visualizações no youtube.

Formado em jornalismo, Ret é considerado um dos maiores nomes do rap nacional. Além disso, é dono da gravadora TuduBom Records e, no ano passado, lançou uma marca de maconha, que foi lançada nos Estados Unidos.