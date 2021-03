Morre, aos 84, Therezinha Morango, Miss Brasil e vice Miss Universo 1957

Therezinha Morango foi a primeira do Amazonas a conquistar o Miss Brasil (foto: Reprodução/Facebook)

Vencedora do1957 e segunda colocada nodo mesmo ano, a modelo amazonensemorreu neste sábado (14/3), devido a uma. Natural de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, ela estava com 84 anos. Therezinha representou a terra natal nos concursos de beleza, mas residia há muito tempo no Rio de Janeiro com a família.A modelo foi a primeira do Amazonas a conquistar o Miss Brasil. Na ocasião do Miss Universo, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, ficou atrás apenas da peruana Gladys Zender. Os concursos de beleza à época tinham bastante visibilidade, o que a transformou em celebridade.Dois anos depois, em 1959, se casou com o empresário Alberto Pittigliani. Os dois tiveram os filhos Alberto Júnior e Andrea, além de uma neta. O marido faleceu em 2003.Na última segunda-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, Therezinha Morango foi homenageada pelo Atlético Rio Negro, clube pelo qual ela foi eleita Miss Amazonas, Miss Brasil e vice-Miss Universo.Em repercussão à morte, a Prefeitura de Manaus publicou em sua página oficial na internet nota de pesar. "O Amazonas perdeu um ícone, que com certeza inspirou várias jovens a sonharem a serem miss, além revelar ao Brasil e ao mundo a beleza da mulher amazonense. Que neste momento tão triste Deus seja a fortaleza da família e amigos da nossa eterna Miss Brasil, Therezinha Morango", disse o prefeito David Almeida.