O dispositivo intrauterino (DIU) pode ser inserido em qualquer momento da vida reprodutiva, inclusive em mulheres que não tiveram filhos, desde que esteja descartada a possibilidade de gravidez. Segundo o Ministério da Saúde, o método contraceptivo tem eficácia acima de 99% — índice maior ao da pílula anticoncepcional e equivalente à laqueadura.

O DIU com cobre pode ser utilizado por até 10 anos. O cobre tem ação espermaticida, ou seja, destrói os espermatozoides, impedindo sua penetração no útero. Já o DIU com hormônio libera a progesterona no útero gradualmente por cinco anos. Esse hormônio altera a secreção do colo uterino, impedindo a penetração dos espermatozoides.

"O DIU provoca mudanças no endométrio pela liberação de íons de cobre na cavidade uterina, levando a uma ação inflamatória e citotóxica com efeito espermicida, ou seja, impede a passagem dos espermatozoides, agindo antes da fecundação. Também aumenta a concentração de cobre no muco cervical, ocasionando uma dificuldade de mobilidade para os espermatozoides, e causa alteração de mecanismos das trompas, o que dificulta a movimentação do óvulo em direção ao útero e à fecundação", explica o Ministério da Saúde.

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) destaca que o uso de DIU é reversível, ou seja, pode ser interrompido se houver o desejo pela maternidade. Quando retirados, ocorre o retorno rápido da fertilidade pré-existente, não importando por quanto tempo a pessoa utilizou o método.

Contraindicações para a inserção do DIU:

Gestação

Prolapso uterino total

Câncer do colo do útero e câncer de endométrio



Imunodepressão grave pelo HIV (AIDS nos estágios clínicos 3 e 4)

Trombocitopenia severa e outros distúrbios graves da coagulação

Período compreendido entre 48 horas e um mês pós-parto

Sangramento uterino anormal de origem desconhecida

Doença trofoblástica gestacional em tratamento

Distorções da cavidade uterina congênitas (malformações uterinas) ou adquiridas (miomas, pólipos, estenose do colo uterino) quando estas impedem a introdução ou a permanência do DIU no interior da cavidade uterina

Identificação ao exame físico de sinais sugestivos de cervicite, doença inflamatória pélvica aguda, endometrite crônica ou tuberculose pélvica. A inserção do DIU pode ser realizada imediatamente após o término do tratamento dessas afecções

Alergia ao cobre

Para colocar o dispositivo intrauterino é necessário que a mulher não apresente nenhum sinal ou sintoma de gravidez. A inserção do DIU é feito por profissionais de saúde. Veja os critérios:

Essa inserção pode ser feita durante a menstruação ou até sete dias após o início da menstruação normal

Não ter tido relações sexuais desde o início da última menstruação normal

Ter usado corretamente e consistentemente um método confiável de contracepção

Menos de sete dias após um aborto espontâneo ou induzido

Dentro de quatro semanas no pós-parto

Estar em aleitamento materno exclusivo ou quase exclusivo, em amenorreia (ausência de menstruação) e antes de seis meses pós-parto

