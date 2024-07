Americana engravida três anos depois de encontrar DIU perdido no reto

Uma americana revelou ter ficado com um dispositivo intrauterino (DIU) de cobre por 12 anos no seu reto. O objeto havia perfurado o útero de Daniella Hampton em 2009. Ela contou o caso ao “Daily Mail” após ter dado à luz o segundo filho nesta semana.





Seis semanas depois de colocar o dispositivo intrauterino, Daniella fez uma consulta e descobriu que ele não estava mais em seu corpo. Os profissionais avaliaram e disseram que não conseguiram sentir os fios presos ao órgão e não o acharam ao realizar um ultrassom. Doze anos depois, em 2021, ela sofreu um acidente de carro e teve que passar por um raio-x. Foi quando descobriu que o DIU estava alojado dentro do cólon.

Ela então realizou uma cirurgia para removê-lo. Somente em 2024, a mulher conseguiu dar à luz ao seu segundo filho, mas revelou que os médicos não acreditaram que o dispositivo era o motivo de não conseguir engravidar.







Em um relato concedido ao Daily Mail, ela conta que nunca deixou de acreditar que o aparelho ainda estava em seu corpo, além de sentir que não foi levada a sério pelos médicos ao comentar que estava sentindo dores no reto. "Definitivamente me senti rejeitada e não ouvida. Foi desanimador. Eu apenas fui junto", lamentou.

Após a descoberta, Daniella decidiu que faria a cirurgia. "Era opcional, mas naquele momento eu só queria esse objeto estranho fora do meu corpo. As cordas e tudo ainda estavam intactos, o médico puxou eles para fora. Houve uma sensação de alívio por saber com certeza que tinha ido embora, mas foi assustador", disse.





Daniella revelou que, mesmo com tantas tentativas para engravidar, os médicos ainda defendem que não exista uma correlação. "Por nove anos eu estava tentando engravidar e não conseguia. E aqui estou eu agora... Não acho que tenha sido uma coincidência. Não se sabia se eu conseguiria engravidar novamente. Eu estava pensando: 'Será que estou louca? O que estou fazendo de errado?'. Estava na minha idade fértil", afirmou ao tabloide.