Uma família teve que dormir no chão de uma lavanderia de um hotel depois da fechadura do quarto ter dado problemas. A experiência, vivida pelos ingleses Danielle e Jamie Barclay e os dois filhos do casal, teria deixado as crianças traumatizadas. A família acusa o hotel Travelodge Ashbourne, no Reino Unido, de os terem tratado mal após a falha no cartão que dava acesso às acomodações que tinham reservado.





De acordo com o relato de Danielle no TikTok, que viralizou, a família voltou de um casamento por volta da meia-noite e não conseguiu entrar no quarto. Eles teriam ficado sentados no corredor por uma hora, com seus filhos chorando. “A recepção foi chamada para ajudar a entrar em nosso quarto, sem sucesso. O gerente do hotel disse à funcionária de plantão para continuar tentando diferentes cartões-chave, que não funcionaram. Fomos deixados para sentar no chão do corredor com duas crianças exaustas e muito chateadas por pelo menos uma hora. Vergonhoso!”, escreveu Danielle.

Ela disse que outros hóspedes ofereceram locais em seus quartos para que as crianças pudessem se deitar enquanto o problema era solucionado. Por volta das 2h da manhã, a família foi informada de que o hotel não tinha quartos vagos disponíveis. O local ofereceu à família um lugar em outro hotel da rede, localizado a 32 quilômetros de distância. Eles recusaram a oferta.





Enquanto a manutenção era acionada para resolver o problema, a família passou a noite em uma cama quebrada, na lavanderia do local. “Tudo o que eles podiam fazer era nos colocar em uma lavanderia fria, sem banheiro ou acesso a bebidas! Estou absolutamente chocada com a forma como o hotel trata seus clientes quando a fechadura da porta falha”, protestou.





Por volta das 4h, eles foram avisados de que o quarto estava liberado. No entanto, ao entrar na acomodação, descobriram que a fechadura tinha sido quebrada durante a manutenção, e não era possível trancar a porta. “Eles nos disseram para colocar um pedaço de borracha sob a nossa porta, essa era a nossa única fechadura para uma família de 4 pessoas em um quarto. Que experiência terrível”, finalizou.





Após a confusão, o hotel Travelodge Ashbourne emitiu uma nota reconhecendo a falha no serviço e pedindo desculpas à família. “Infelizmente, o hotel passou por um problema técnico isolado. Assim que isso foi levado ao conhecimento da equipe do hotel, eles prontamente ofereceram acomodação alternativa no hotel Travelodge mais próximo. O cliente recebeu um reembolso total e ofereceremos a ele uma estadia gratuita como um gesto de boa vontade”, diz o texto.