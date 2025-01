A britânica Faye Louise se tornou notícia no mundo todo após passar por uma cirurgia e retirar oito órgãos para se livrar de um câncer raro. A ex-modelo foi diagnosticada com pseudomixoma peritoneal em 2023 e chegou a planejar seu próprio enterro antes de passar pela operação.





Também chamado de PMP, o câncer se caracteriza pela presença de mucina, um muco gelatinoso, na cavidade abdominal. A condição é também conhecida como "barriga de gelatina”. A inglesa contou à BBC que as células cancerígenas estavam espalhadas em seu abdômen, fazendo com que fosse necessário tirar o baço, a vesícula biliar, o apêndice, os ovários, o útero, as trompas de falópio, parte do fígado e o omento maior e menor (duas estruturas do corpo que ligam o estômago a outros órgãos, protegem a cavidade abdominal e armazenam gordura). Ela também retirou o umbigo. Além disso, foi necessário realizar a raspagem do diafragma e da pelve.





Louise contou que foi diagnosticada em 2023, depois de sentir dores de estômago por meses. Os médicos investigaram e, a princípio, encontraram apenas um cisto no ovário. Ela só teve a dimensão real do problema quando passou pela cirurgia, em novembro de 2023.





"Ter sido informada de que não há evidências de doença foi o melhor presente de Natal que eu poderia ter recebido", disse. Atualmente, Louise faz avaliações periódicas para garantir que seu câncer não tenha retornado.





"Esperar pelos resultados infelizmente fará ou destruirá cada Natal para mim. Mas você só precisa continuar avançando e nunca desistir. Alguns dias eu estive nas profundezas do desespero, mas na maioria das vezes agora, estou tendo dias mais positivos”, declarou.





No último dia 25 de novembro, Louise comemorou o primeiro aniversário da cirurgia com uma postagem nas redes sociais. "No último ano, a recuperação exaustiva e tudo que suportei nessa jornada valeram a pena para ouvir que estou livre do câncer um ano depois. Não posso agradecer o suficiente às enfermeiras e cirurgiões em Basingstoke que trabalharam incansavelmente em mim naquela sala de cirurgia por 11 horas. Eles realmente salvaram minha vida”, escreveu.





A ex-modelo ajudou a arrecadar fundos para a organização Cancer Research UK e participou de uma corrida para arrecadar mais fundos para ajudar outras pessoas com câncer.