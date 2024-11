Com a recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a companhia de cruzeiros Villa Vie Residences está oferecendo viagem com duração de quatro anos. Sendo assim, os passageiros retornariam nas eleições de 2028.





Como será a viagem





Em seu site, a companhia informou que seu navio Villa Vie Odyssey fará um percurso que passa por 140 países diferentes. Em uma volta ao mundo, o pacote “Skip Forward” oferecerá aos passageiros a chance de visitar os seis continentes: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania.





Um porta-voz da empresa disse, em entrevista ao Business Insider, que a viagem oferece aos passageiros “flexibilidade para escapar dos congestionamentos, da política e da monotonia da vida urbana”. A Ville Vie Residences também oferta um passeio de dois anos, no qual o cruzeiro retorna aos Estados Unidos para as eleições de meio mandato, em 2026.

Para a opção de quatro anos, o preço para cabines individuais começa em US$ 256 mil (R$ 1,47 milhão em conversão direta); já para as cabines duplas, saem a partir de US$ 320 mil (R$ 1,8 milhão). Para o percurso de dois anos, o valor do bilhete começa em US$ 150 mil (R$ 868 mil) para quartos individuais e US$ 188 mil (R$ 1,08 milhão) para quartos duplos.

Além disso, a empresa oferece uma imagem chamada “Fuga da realidade” por US$ 80 mil (R$ 460 mil na cotação atual) e outra chamada “Qualquer lugar menos em casa”, que sai por US$ 208 mil (R$ 1,2 milhão). Todos os pacotes incluem refeições e bebidas, além de acesso a academia, spa, dentre outras instalações.

