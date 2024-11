'Minha relação com Trump vai ser uma relação oficial, como tive com o Bush, o Obama e o Biden

FOLHAPRESS - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que espera uma relação civilizada e baseada no vínculo entre dois chefes de Estado com Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos.





A declaração foi dada entrevista ao "Fantástico" durante os preparativos para reunião da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro, e destoa de algumas das falas recentes de Lula com relação à política americana ao acenar para diálogo com o republicano.





"Eu mantenho uma relação civilizada com qualquer governo. Eu não olho ideologicamente quem é o presidente. Eu olho ideologicamente quem é o presidente que vai ser chefe de Estado", disse Lula.





"Minha relação com o Trump vai ser uma relação oficial, como eu tive como o [George W.] Bush, como eu tive com o Obama e como eu tive com o Biden. Eu tenho uma relação do Estado brasileiro com o Estado americano, e todo mundo sabe: eu gosto de respeitar e gosto de ser respeitado", afirmou o presidente brasileiro.





"O Brasil tem seus interesses, os EUA têm seus interesses, e nós precisamos construir o interesse de construir uma civilidade civilizada. É esse o comportamento que eu espero do Trump, e é esse comportamento que eu vou dedicar aos EUA", disse, ainda, o presidente.





No início de novembro, em entrevista à TV francesa TF1, o presidente brasileiro disse que torcia pela vitória da vice-presidente americana e então candidata à Casa Branca, Kamala Harris. Ele também criticou Trump, e falou em "fascismo e nazismo" voltando com "outra cara".





Lula afirmou na ocasião que a vitória de Kamala era "mais segura" para a democracia e citou os ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando Trump incitou seus apoiadores a invadir o Congresso no dia que a Casa certificava a vitória de Joe Biden.





Uma semana depois, o brasileiro disse que Trump precisava pensar "como um habitante do planeta Terra" ao se referir a declarações do americano a respeito da crise climática.

"Acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante da planeta Terra. E se ele pensa como o governante do país mais importante, mais rico do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista bélico, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que eu estou", disse.