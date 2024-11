Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos, anunciou a imprensa americana nesta quarta-feira (6), derrotando a democrata Kamala Harris em um retorno político impressionante.

O ex-presidente, de 78 anos, retorna à Casa Branca depois de uma campanha atípica, muito agressiva e incerta até o último minuto.

Vitória

Antes do resultado oficial, Donald Trump subiu ao palco nessa quarta-feira (06/11) e fez um discurso declarando ser o vencedor, após projeções demonstrarem sua dianteira em Estados decisivos.





Com 9 Estados com contagem de votos ainda indefinida, Trump aparecia no momento do discurso com 266 delegados assegurados no colégio eleitoral, dos 270 necessários para ser eleito. A sua adversária, a democrata Kamala Harris, aparecia com 194 delegados assegurados.





Ao lado de seu vice, JD Vance, ele afirmou que vai inaugurar uma "era de ouro" nos Estados Unidos. "Vamos ajudar nosso país a se curar. Vamos consertar nossas fronteiras, consertar tudo no nosso país. Fizemos história, superamos obstáculos. É uma vitória política que nosso país nunca viu antes."





O republicano afirmou que "temos um país que precisa de ajuda" e que vai "consertar a fronteira dos EUA".





Em referência à conquista da maioria de assentos no Senado e na Câmara pelo Partido Republicano, Trump disse: "América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes."