Gursimran Kaur, uma indiana de 19 anos, foi encontrada morta dentro do forno do mercado onde trabalhava, em Halifax, Canadá.

Funcionária teria sido encontrada carbonizada na noite do último sábado (19). A mãe de Gursimran, que trabalhava na mesma unidade do Walmart que ela, estranhou o sumiço da filha, que não aparecia havia duas horas e não respondia mensagens de celular.





Forno do mercado é grande o suficiente para os empregados entrarem em pé nele. Foi a própria mãe que encontrou o corpo de Gursimran.





Polícia de Halifax está investigando ocorrido. Em comunicado no Facebook, a corporação disse que "a investigação é complexa e envolve várias agências parceiras", e que "uma investigação dessa natureza pode levar um tempo significativo".





Ainda não foi informado se a porta do forno estava trancada. Também não há detalhes sobre os motivos que a levaram a entrar no espaço.





Família de Gursimran Kaur continua na Índia. A sociedade Sique [religião e filosofia majoritariamente praticada na Índia] do Canadá está arrecadando fundos para que familiares viajem ao país para o funeral. Da meta de 50 mil dólares canadenses (R$ 206 mil), já foram arrecadados 100 mil (R$ 412 mil).





Walmart em que mulher morreu foi fechado. Os funcionários da loja continuarão recebendo salário enquanto o estabelecimento estiver interditado.





"Estamos com o coração partido e nossos pensamentos mais profundos estão com nosso associado e sua família. Nosso foco continua sendo cuidar de nossos associados e garantir que eles tenham o suporte de que precisam", disse Amanda Moss, porta-voz do Walmart, em nota enviada à ABC News.