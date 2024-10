O Aeroporto de Dunedin, na Nova Zelândia, criou uma regra que limita o tempo de abraços de despedida a três minutos. A norma, que entrou em vigor no segundo semestre deste ano, tem como objetivo não atrapalhar a circulação de passageiros. Além da nova regra, foram feitas alterações na área de desembarque e no processo de check-in.





O local comunicou a alteração por meio de uma placa, que viralizou nas mídias sociais. Internautas questionaram o limite de tempo para a despedida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Abraços longos no estacionamento





Em entrevista à rádio local RNZ, o diretor-executivo do aeroporto, Daniel De Bono, disse que as mensagens de alerta nas zonas de desembarque podem ser intensas. O que inclui imposição de multas - algo que o local gostaria de evitar.





O representante do aeroporto comunicou que, para despedidas mais longas, é necessário ir ao estacionamento, que possui 15 minutos grátis de permanência. De acordo com Bono, “estudos indicam que 20 segundos de abraço já são suficientes para liberar ocitocina [hormônio relacionado ao afeto].





Internautas comentam





Em uma publicação no Facebook, críticos disseram que o local não poderia ditar o tempo que é permitido abraçar e que a regra seria “desumana”. Outros elogiaram o fato do aeroporto ter uma área de desembarque gratuita, dado o aumento geral de taxas e multas.





O diretor-executivo do local ainda comentou que não disponibilizará uma unidade especial de seguranças para fiscalizar as demonstrações de afeto. No entanto, a equipe pode pedir, educadamente, que os passageiros se dirijam ao estacionamento.