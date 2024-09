A baleia beluga, apelidado de Hvaldimir, suspeita de ser uma "espiã" da Rússia, foi encontrada morta neste domingo (1º/9) na Noruega, de acordo com a Marine Mind, uma organização para preservação ambiental que monitorava o animal.

A baleia havia sido avistada pela primeira vez há cinco anos, em 2019, com uma câmera presa a um arnês com as inscrições "Equipamento de São Petersburgo". A partir disso, surgiu a suspeita de que o animal era uma espécie de espião da Rússia, o que sempre foi negado pelo país.

Uma investigação conduzida pela agência de inteligência doméstica da Noruega avaliou que Hvaldimir provavelmente foi treinado, porque parecia ser acostumado com humanos.

O apelido para ela surgiu por um trocadilho com a palavra "baleia" em norueguês (hval) e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.



De acordo com a Marine Mind, a causa da morte de Hvaldimir ainda não foi descoberta e o corpo dele passará por uma necrópsia. Ele morreu aos 15 anos — a expectativa de vida para a espécie é de 60 anos.

Nas redes sociais, a Marine Mind prestou homenagem ao animal: "Hvaldimir preencheu a lacuna entre humanos e animais selvagens de uma forma que poucos conseguem. Ele foi especial para muitos, deixando uma marca duradoura em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo".

