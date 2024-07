As notícias rondam cada vez mais a Casa Branca e a eleição presidencial dos Estados Unidos. Com a desistência de Biden, a aproximação de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, mudou um pouco os holofotes e agora todos querem saber mais sobre quem é a possível candidata pelo Partido Democrata, mas outra dúvida que pode surgir é: de quanto se trata o seu patrimônio?

Nascida em Oakland, na Califórnia, Harris, de 59 anos, já acumulou uma fortuna de US$ 8 milhões (R$ 44 milhões) com seu marido Doug Emhoff. Se for anunciada e ganhar a a presidência, ela verá seu salário aumentar de US$ 235 mil (R$ 1,3 milhão) para US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões).





Segundo a Revista Forbes, Kamala ganhava inicialmente cerca de US$ 140 mil (R$ 777 mil) por ano como promotora de San Francisco, valor que aumentou para mais de US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) em 2010. Nesse ano, ela se tornou procuradora-geral da Califórnia, mas com um salário reduzido para US$ 159 mil (R$ 883 mil). Contudo, os benefícios de aposentadoria são estimados em US$ 1 milhão.





Após a morte de sua mãe em 2012, Harris e sua irmã venderam o apartamento dela em Oakland por US$ 710 mil (R$ 3,9 milhões). Em 2014, Harris casou-se com Doug Emhoff, um advogado de entretenimento de Los Angeles que conheceu através de um amigo.





Além de uma casa milionária em Los Angeles, o casal possui o restante de seus ativos principalmente em dinheiro, fundos de índice, títulos e pensões. O aumento em seu patrimônio vem principalmente da valorização dessa casa em Los Angeles pois, ainda segundo a revista, seus investimentos líquidos não apresentaram crescimento significativo, apesar da alta no mercado de ações.





Como senadora a partir de 2016, Harris teve um aumento no salário, passando a ganhar US$ 174 mil (R$ 966 mil). Em 2020, o presidente Joe Biden a escolheu como sua companheira de chapa. Após a vitória sobre Donald Trump e Mike Pence, Harris assumiu o cargo de vice-presidente em janeiro de 2021, com um aumento salarial para US$ 235 mil (R$ 1,3 milhão). Ela também arrecadou mais de US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) com a venda de seus livros.