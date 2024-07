crédito: The Sun/ Reprodução

Em entrevista, a mãe do menino, Lesley Walsh, disse que chegou a ser investigada pelo caso

O diagnóstico equivocado feito por médicos britânicos pode ter provocado a morte de um menino de seis anos. De acordo com reportagem publicada pelo site ‘The Sun’, Thomas Pickles vomitava e sentia dores de cabeça, mas os especialistas receitaram apenas remédios para aliviar os sintomas e consideram que o caso não exigia mais atenção médica. Ele morreu em junho do ano passado.



Testes realizados após a morte da criança mostraram que ele tinha um tumor cerebral. Em entrevista, a mãe do menino, Lesley Walsh, disse que chegou a ser investigada pelo caso. “Como a morte dele não foi explicada, houve uma investigação policial e nossa casa foi revistada. Eu odiaria que qualquer outro pai passasse pela nossa dor", lembra.



Duas semanas depois a investigação policial foi encerrada, pois o laudo apontou a existência do tumor. “A polícia me deu muito apoio, mas foi apenas mais uma coisa horrível de enfrentar”, afirmou. "Não podíamos acreditar que Thomas tinha ido embora. Quando descobrimos que era um tumor cerebral, fiquei arrasada. Pensei em seus anos de vômitos e dores de cabeça e me perguntei se ele poderia ter sido salvo", lamentou.



A suspeita, de acordo com ‘The Sun’, é que a criança tenha sido vítima de um glioblastoma, um tipo de tumor cerebral cancerígeno de rápido crescimento. A mãe de Thomas agora faz campanhas por doações ao ‘The Brain Tumour Charity’.