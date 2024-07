Um bebê nasceu com duas cabeças, quatro braços e quatro pernas na Índia. De acordo com o site ‘Daily Mail’, a mãe da criança, identificada como Rama Devi, de 38 anos, mora em uma região rural, onde as mulheres têm pouco ou nenhum acesso a exames pré-natais. Desse modo, a condição do bebê só foi descoberta após o nascimento.

Ainda segundo a reportagem, os médicos se assustaram ao ver que o bebê estava unido a outro corpo que não se desenvolveu. Apesar das tentativas, a criança morreu cinco horas depois de nascer.





A causa exata da morte ainda não foi divulgada, mas a suspeita é de que a criança não conseguia mamar. A mãe relatou aos médicos que teve uma gestação tranquila, o que torna o caso ainda mais misterioso.