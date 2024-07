Uma ação policial terminou com um agente chutando a cabeça de um jovem muçulmano no aeroporto de Manchester, no Reino Unido. A vítima já estava rendida. O caso foi registrado na noite de terça-feira (23/7) e causou revolta nas redes sociais. Na noite de ontem, ocorreu um protesto contra a agressão.





O vídeo não mostra como começou a confusão. Nas imagens, vê-se um homem deitado de bruços, sendo atingido duas vezes por um policial, que chuta e pisa a cabeça dele. Outros agentes gritam para que os curiosos saiam do local. Uma policial chega a ameaçar o homem que fazia gravação com uma arma de choque.





Em nota, a polícia de Manchester disse que os agentes foram ao local após uma denúncia de tumulto em um terminal, tendo sido agredidos pelo homem, antes do momento viral. "Enquanto tentavam prender um dos suspeitos, três oficiais foram agredidos violentamente. Uma oficial mulher teve o nariz quebrado e todos eles foram levados ao hospital para serem tratados. Como todos eles eram policiais armados, havia um claro risco das armas serem tiradas deles durante o ataque", afirma o texto.





A polícia disse que três de seus policiais foram agredidos na briga no terminal 2 do aeroporto, incluindo uma policial que sofreu uma fratura no nariz, e quatro homens foram presos por desavença e agressão a funcionários de serviços de emergência. Nas redes sociais, circulam duas versões para o começo da confusão. A primeira é que o homem estava assediando sexualmente uma policial e, por isso, os agentes agiram. Na outra, uma policial teria abordado uma mulher muçulmana para uma inspeção de rotina, mas foi atacada pelo homem, que era familiar da senhora. Mas nenhuma das versões foi confirmada.





Um homem que testemunhou a cena disse à BBC que tudo começou após o jovem ser abordado como procurado pelos policiais. "Eles o colocaram contra a parede e outro homem foi para cima da polícia. O que estava preso começou a dar socos, levou um choque e caiu no chão. Foi então que o policial chutou ele", relatou.

Protesto

Na manhã de hoje, a Polícia de Manchester informou que o homem que chutou a vítima tinha sido suspenso das funções após uma “análise completa de mais informações”. Ontem à noite, um grupo de 200 manifestantes se reuniu do lado de fora de uma delegacia, exigindo melhores tratamentos para estrangeiros.









O chefe de polícia Wasim Chaudhry, que acompanhou a manifestação, disse ao The Guardian que o protesto “ocorreu com segurança, sem incidentes”. “Entendemos o imenso sentimento de preocupação e inquietação que as pessoas sentem sobre nossa resposta e respeitamos totalmente o direito delas de demonstrar suas opiniões pacificamente. Passamos a noite ouvindo o feedback da comunidade e continuaremos a nos envolver com as comunidades e membros eleitos para manter fortes vínculos de parceria e entender as visões locais”, pontuou.





O prefeito de Manchester, Andy Burnham, contou à BBC que vai garantir a independência da investigação. “Isso também não diminui em nada as imagens que as pessoas viram nas redes sociais, continua perturbador para mim e, portanto, as medidas corretas foram tomadas com a suspensão e o processo certo agora precisa ser colocado em prática para garantir que todos possam ter confiança no que se segue a partir daqui”, disse.





“Fazemos essas coisas da maneira certa aqui, honestamente, nunca nos afastamos, nunca desviamos o olhar de coisas difíceis, fazemos isso com cuidado, fazemos isso corretamente e é exatamente isso que vai acontecer agora e é por isso que estarei trabalhando com todos hoje para divulgar essa mensagem de calma”, garantiu.