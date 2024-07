O ex-presidente e candidato à Casa Branca Donald Trump fez o primeiro discurso após o oponente, o presidente Joe Biden, desistir da corrida eleitoral. A fala ocorreu um comício na Carolina do Norte nesta quarta-feira (24/7).

Trump começou o discurso atacando Biden, chamando-o de trapaceiro e "pior presidente dos Estados Unidos". "Há três dias derrotamos Joe Biden. Ele desistiu porque estava para trás em todas as pesquisas", acusou.

O republicano ainda criticou a organização do partido democrata, ao dizer que os mandantes foram "antidemocráticos" ao impor que Biden deixasse a disputa. "Eles são ruins, os democratas".

Mira focada em Kamala Harris

Em seguida, Trump passou a criticar Kamala Harris, chamando-a de incompetente, mentirosa e lunática. "Por três anos e meio a mentirosa da Kamala Harris foi a força motriz de toda a catástrofe do governo Biden", disse.

"Ela é de esquerda radical e destruiu o nosso país. [...] Ela é mais liberal que o [senador] Benny Sanders", afirmou.

O ex-presidente criticou a atuação de Harris na questão das fronteiras e da inflação. "Ela abriu as fronteiras e permitiu que 20 milhões de imigrantes ilegais entrarem no nosso país.´[..] Ela permitiu a pior inflação da história, que acabou com a classe trabalhadora".

Ele acusou Kamala de não ter conseguido resolver os conflitos entre Rússia e Ucrânia diplomaticamente. "Cinco dias depois que ela falou com os russos, eles lançaram um ataque", contou.

Trump ainda disse que Kamala Harris quer "executar bebês" com programa a favor do aborto. O republicano disse que a opositora "quer abortos no oitavo e nono mês de gravidez, até o nascimento e até mesmo após o nascimento, executar bebês", disse.

"Em novembro, vamos dizer: Kamala, você está demitida", gritou Trump para a multidão.

Campanha republicana

O candidato também ressaltou que era "muito melhor" como presidente. "Quando vocês olham para as coisas horríveis que eles fizeram, gostam ainda mais de mim. [...] Nós fomos melhor que eles em 2016. Em 2020, nós fomos roubados. Mas o que temos agora é maior do que tudo isso", considerou.

"Vamos vencer e vamos pegar de volta a Casa Branca e vamos fazer a América grande novamente", prometeu.