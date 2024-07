Pelo segundo dia consecutivo, o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, desdenhou da democrata Kamala Harris. Ele disse que será "mais fácil" de derrotar a atual vice-presidente do que o presidente Joe Biden, nas eleições de novembro. Também se dispôs a participar de pelo menos um debate com a adversária.

"Ela é muito mais radical do que ele (Biden) então acho que ela deve ser mais fácil (para derrotar)", afirmou o republicano, informando que está pronto para enfrentar um debate com Kamala. "Na verdade, eu estaria disposto a participar de mais de um debate."

Desde que Kamala se colocou na disputa, Trump busca diminuir a força política dela. O republicano usa sua rede social Truth Social e a imprensa para enviar recados. Ele ignorou o fato de, que em poucas horas, Kamala ter arrecado mais de US$ 80 milhões para sua campanha e obtido apoio de artistas e celebridades.

Na sua rede social, Trump responsabilizou Biden e Kamala pelo atentado por não ter garantido a segurança para ele."A gestão Biden/Harris não me protegeu adequadamente e fui forçado a levar um tiro pela democracia. Foi minha grande honra fazer isso", escreveu. "A mentirosa Kamala Harris destrói tudo o que toca."

A guerra em Gaza será tema do encontro de Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira. Inicialmente, a reunião seria hoje, mas segundo o republicano, o israelense pediu para mudar a data. Por diversas vezes, ele manifestou sua simpatia por Israel. "Ansioso para receber Bibi Netanyahu em Mar-a-Lago, Palm Beach, Flórida", escreveu o ex-presidente na Truth Social.

Trump disse que a agenda da "paz pela força" mostra para o mundo que "as guerras horríveis e mortais e os conflitos violentos devem acabar porque milhões estão morrendo". Determinado a diminuir a capacidade de Kamala, o candidato atacou sua habilidade como negociadora no cenário internacional. "Kamala Harris não é de forma alguma capaz de impedir isso (guerras violentas)."

Netanyahu passa esta semana nos Estados Unidos em busca de apoio político contra o Hamas. A relação dele com Biden não é próxima, há a expectativa de ele se reunir com Kamala. Assim, o primeiro-ministro poderá se encontrar com os dois candidatos à Casa Branca. A guerra em Gaza eclodiu em outubro de 2023, quando o Hamas atacou o sul de Israel, fazendo reféns e matando civis. Israel reagiu imediatamente e, palestinos têm sido obrigados a deixar suas terras expulsos pela violência da guerra. Desde então, são mais de 35 mil mortos e 78,6 mil feridos, de acordo com a AFP.