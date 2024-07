Guinness World Records é a autoridade global em quebras de recordes, então, é claro que o Brasil está nessa lista de maiores, melhores, mais bizarro ou qualquer outro superlativo mundial inédito do livro. Sendo assim, conheça oito deles que estão no Guinness Book.

A vaca mais cara do mundo

Uma vaca brasileira foi leiloada em Arandu, cidade do interior de São Paulo, por R$ 21 milhões. Batizada de Viatina-19 FIV Mara, a nelore goiana, de Nova Iguaçu, em Goiás, é considerada a mais cara do mundo. O preço é explicado pela genética da Viatina-19, considerada de altíssima qualidade.







Maior número de latinhas coletadas para reciclagem em uma semana

Com 8.825,60 kg de latinhas, o Brasil entrou para a lista como o maior número de latas de alumínio coletadas para a reciclagem em cinco dias.







A quantidade foi recolhida no carnaval de 2023, quando o Sesc ARRJ viu uma oportunidade de, além de tirar o lixo das ruas durante os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro, estabelecer um novo recorde.





Maior número de pessoas fazendo kitesurf remoto por 5 km em um mês

A campanha “Kite for the Ocean”, organizada pela Winds for Future Brasil, preencheu o céu de 14 países com kitesurfistas conectados para bater um recorde mundial. Kitesurf é um esporte aquático em que é usado pipas e pranchas para deslizar sobre o mar.







A instituição teve o maior número de pessoas fazendo kitesurf remoto por 5 km em um mês, ao todo foram 711 kitesurfistas de 34 nacionalidades, ligados online por meio de algum dispositivo. O voo que conquistou a vitória aconteceu na Praia do Cumbuco, em Caucaia, no Ceará.





O mais longo deslizamento de caneca

A Spaten realizou um evento na cidade de São Paulo em que qualquer um poderia participar e tentar bater o recorde mundial de mais longo deslizamento de caneca.





Em uma transmissão pela TV, o brasileiro Ricardo Silveira tornou- se o recordista, deslizando a caneca por 7,518 metros.





Maior participação em uma conferência jurídica em uma semana

Quem disse que advogados não podem se tornar recordistas? Um evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reuniu 21.960 participantes em palestras simultâneas sobre o mundo do direito no Expominas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se tornou o maior número de participantes de uma conferência jurídica em uma semana.





Um detalhe curioso, é que esse é o segundo título da OAB. A organização já havia batido o recorde de maior conferência feita de forma digital, com 115 mil pessoas.

A maior coleção de moldes dentários humanos do mundo

A dentista Rosemeire Aparecida Marques é de Santos, no estado de São Paulo, e bateu um recorde no Guinness Book por juntar, durante 30 anos, 3.659 moldes dentários de seus pacientes.

A maior fila de sanduíches de metro

Não poderia faltar, é claro, um recorde com comida. Durante uma comemoração no aniversário da cidade de São Paulo, a Perdigão, empresa brasileira de alimentos frigoríficos, colocou 1.180 sanduíches de mortadela enfileirados para vencer o título da mais longa fila de sanduíches de metro. O lanche usado, marca da culinária paulista, foi uma homenagem aos 469 anos do município.

O maior mural de fotos instantâneas

Em uma campanha publicitária da Nestlé Brasil, marca do setor de alimentos e bebidas, a empresa preparou uma ativação na Avenida Paulista, onde quem passasse no local poderia tirar uma foto instantânea e colar no mural. Com nove paineis em um dos locais mais movimentados da cidade, ao todo, foram coladas 5.795 imagens em apenas 8h30 de ação. O mural de fotos instantâneas se tornou o maior do mundo.

