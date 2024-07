O tenista espanhol Rafael Nadal está na lista de inscritos para o Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, com uma posição de ranking protegida.

A presença de Nadal na lista, publicada nesta terça-feira (16), não garante automaticamente a sua presença no evento, que será realizado entre 26 de agosto e 8 de setembro em Nova York e do qual não participou no ano passado devido a uma lesão.

Nadal, de 38 anos, avalia cada etapa da última fase de sua carreira em relação ao risco de recaída de lesões.

Depois de perder na primeira rodada de Roland Garros, o espanhol desistiu de competir em Wimbledon para se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho e nos quais participará tanto em simples quanto em duplas, em parceria com Carlos Alcaraz.

Nesta terça-feira, o tenista maiorquino reapareceu em partida de simples em Bastad, na Suécia, torneio que disputa como convidado, derrotando o 'anfitrião' Leo Borg, filho do lendário Björn Borg, em dois sets.

No US Open, torneio que venceu quatro vezes (2010, 2013, 2017 e 2019), Nadal não compete desde a derrota nas quartas de final de 2022 para o americano Frances Tiafoe.

O espanhol caiu para a 261ª posição do ranking da ATP após várias temporadas de pouca atividade, mas aparece na nona posição na lista do Aberto dos Estados Unidos devido ao seu 'ranking protegido'.

A lista inclui também os demais destaques do circuito masculino, incluindo os três primeiros colocados do ranking da ATP: o italiano Jannik Sinner, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Alcaraz, que no domingo se sagrou campeão de Wimbledon.

