Avaliada em R$ 21 milhões, a vaca nelore Viatina-19, de 5 anos, a mais cara do mundo, está no Guinness book. Nascida em 17 de janeiro de 2019, em Nova Iguaçu de Goiás (GO), ela fica, atualmente, na Fazenda Napemo, localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro.





Após ganhar o título emjunho de 2023como a principal referência genética da raça, o animal entrou oficialmente para o livro dos recordes em 18 de março deste ano.





Viatina-19, além da Fazenda Napemo, também pertence à Casa Branca Agropastoril e Nelore HRO. A sua aquisição, há dois anos, foi uma iniciativa do empresário Ney Pereira.

Segundo ele, o investimento no animal representa um marco na história da empresa Napemo. “Foi um investimento estratégico que elevou o nível do criatório e trouxe mudanças significativas para a fazenda. Além disso, é um exemplo de sucesso e excelência em genética, contribuindo para nossa reputação no mercado do gado de elite”, considerou.



Em dois anos, a vaca valorizou mais de 100%





Viatina-19 foi adquirida pela Napemo e Casa Branca em 2022 por R$ 8 milhões. Em 2023, por meio de um leilão, em Arandu (SP), as duas empresas incluíram mais um sócio no negócio, a HRO, que adquiriu 33% do animal.





“Nesse leilão, a HRO arrematou e aí veio o segundo recorde, de R$ 21 milhões, reconhecido agora pelo Guinness. Vale lembrar que ela bateu o próprio recorde nesse evento”, contou Ney Pereira.







Segundo Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca, Viatina-19 é um daqueles animais raros, de melhor genética que marcam época. “Ela será conhecida para sempre como a melhor de sua geração devido à sua excepcional qualidade genética”, complementou.





História de Viatina-19

A vaca nelore goiana é filha de Landau da Di Gênio e Viatna 03 FIV Mara Móveis. Sua trajetória nas pistas inclui os títulos de Reservada Grande Campeã Expoinel Minas 2022, Grande Campeã da Expoinel Minas 2021 e Reservada Grande Campeã da Expoinel 2020.





“A Casa Branca tem por tradição investir na melhor genética e contribuir para a contínua valorização da pecuária brasileira. Nossos animais têm o atributo necessário para o aumento da produtividade, como precocidade de acabamento e fertilidade”, ressaltou Fabiana Borrelli.





Em sua primeira geração, Viatina-19 produziu: Karisma FIV AL Canaã, Terceira Melhor Bezerra Expoinel MG 2023, comercializada por R$ 750.000,00 aos 90 dias; HDF Burguesa FIV CBA, 1° Prêmio Expozebu 2023; HDF Baviaera FIV CBA, 3° Prêmio Expozebu 2023 e Pietra FIV J Mata Velha, comercializada 50% no Elo de Raça 2023 por R$ 1 milhão.