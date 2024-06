O restaurante espanhol Disfrutar, em Barcelona, foi eleito o melhor do mundo pela influente lista 50 Best, da revista britânica Restaurant. Em março, a brasileira Janaína Torres, foi reconhecida como a melhor chef do mundo entre as mulheres.

Fundado por três chefs formados no lendário El Bulli do chef catalão Ferran Adrià, o Disfrutar abriu em dezembro de 2014 em frente ao Mercado del Ninot, no centro de Barcelona.

"Pratos criativos executados com técnica excepcional e servidos da forma mais divertida possível", explicou o site da 50 Best a decisão.

Em segundo lugar, está outro estabelecimento espanhol, o Asador Etxebarri, dirigido por Víctor Arguinzoniz, localizado na cidade basca de Axpe.

O terceiro lugar ficou com o restaurante parisiense Table, do chef Bruno Verjus.

A lista 50 Best foi lançada em 2002 pela revista britânica "Restaurant" e rapidamente se consolidou como alternativa internacional ao conceituado Guia Michelin, fundado na França, que atribui todos os anos as suas tradicionais estrelas (três no máximo).

A rivalidade entre as listas não impede, no entanto, que os restaurantes sejam reconhecidos por ambas premiações.

O Disfrutar, por exemplo, tem três estrelas Michelin, o basco Asador Etxebarri, uma, e o francês Table, três.

O restaurante em Barcelona foi fundado por Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, que viajaram a Las Vegas para receber o prêmio na gala especial da 50 Best.

As dez primeiras posições da classificação têm uma presença ibero-americana notável: em quarto lugar está o Diverxo, o restaurante madrilenho do jovem chef Dabiz Muñoz.

Em quinto lugar está o Maido, que fica em Lima, eleito o melhor restaurante sul-americano pelo segundo ano consecutivo. Liderado pelo chef Mitsuharu Tsumura, combina culinária peruana e japonesa.

Em sexto lugar está o Atomix, restaurante de estilo coreano em Nova York, e em sétimo, o mexicano Quintonil, comandado pelo casal Jorge Vallejo e Alejandra Flores.

O dinamarquês The Alchemist, que protagonizou o retorno à gastronomia básica após a revolução molecular do El Bulli no início dos anos 2000, está na oitava posição.

Na nona posição está o Gaggan, de Bangcoc, e na décima, a conhecida churrascaria Don Julio, fundada por Pablo Rivero em Buenos Aires em 1999, com uma estrela Michelin. Rivero também foi eleito o melhor sommelier do ano.

Em março, a lista 50 Best anunciou a melhor chef feminina do mundo, a brasileira Janaína Torres, do A Casa do Porco em São Paulo.

- Três menus -

Em 2023, o Disfrutar foi eleito o segundo melhor restaurante, atrás do peruano Central, e seus três chefs conquistaram o Prêmio Nacional de Gastronomia, além da terceira estrela Michelin.

Há três menus diferentes, dois deles por 290 euros (cerca de 1.600 reais, sem bebidas). O terceiro apresenta-se como uma experiência especial, nas cozinhas do restaurante.

Sua proposta é lúdica, com pratos de origem mediterrânea que brincam com cores vivas e combinações ousadas.



Já o Asador Etxbarri apresenta 14 opções de carnes e peixes grelhados na brasa. Não há um cardápio para vegetarianos, segundo seu site.