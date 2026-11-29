Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma operação contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de mais de 440 comprimidos de ecstasy, cujo valor estimado varia entre R$ 13 mil e R$ 44 mil. A ação foi realizada pela Polícia Militar (PMMG) na noite desse sábado (28/11), na Região Central do município. O suspeito, de 23 anos, fugiu para uma área de mata.

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De acordo com a PMMG, barras de maconha, porções de cocaína e R$ 3.743,70 em dinheiro também foram apreendidos.

Conforme o boletim de ocorrência, os agentes receberam informações de que uma casa usada para a criação de cavalos estaria sendo usada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

Os militares foram até o local para realizar buscas. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito fugiu e dispensou entorpecentes durante a fuga.

Com o apoio de um cão policial, as equipes intensificaram as buscas e encontraram, inclusive, um recipiente enterrado com barras de maconha e comprimidos semelhantes a ecstasy.

Drogas e materiais apreendidos

Ao todo, foram apreendidos mais de 440 comprimidos semelhantes a ecstasy, 17 barras de maconha de diferentes tamanhos, 10 tabletes menores da droga e porções de maconha dos tipos Ice e Gold. Também foram encontradas porções de cocaína.

Além dos entorpecentes, os policiais recolheram duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, um celular e materiais utilizados para embalar drogas. Uma motocicleta Honda CG 160 Fan também foi apreendida.

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Segundo a PMMG, a operação contou com a atuação integrada dos militares e o apoio de uma equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), que auxiliou na localização dos entorpecentes escondidos.