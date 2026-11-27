Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Policiais militares do 34º BPM, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deram, por volta do meio-dia desta sexta-feira (27/11), um duro golpe no tráfico de drogas local com a prisão de uma mulher e três homens. O grupo é suspeito de participar de homicídios e tráfico de drogas.

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A Polícia Militar chegou até o endereço, uma casa, na Vila Ideal, a partir de um trabalho de investigação do Serviço de Inteligência, além de averiguações de policiais da região.

“Nós conseguimos informações de um criminoso, que tinha dois mandados de prisão, por roubo e tráfico de drogas, que era procurado por nós, estaria se escondendo nessa casa. Aí, nossa guarnição foi até o local e realizamos as prisões”, contou o cabo Ane Brant, que estava na viatura junto com o sargento Portugal e o cabo Ramos.

Ao chegarem à residência, os militares perceberam que objetos tinham sido atirados por uma das janelas. “Era um revólver calibre 38 e sacolas, com munições calibre 38, 180 e um kit metralhadora. Algumas dessas munições eram de armas de uso restrito das forças armadas”, conta o cabo Ane brant. Na casa, foram localizadas diversas porções de maconha.

Os PMs desceram da viatura e conseguiram impedir a fuga dos suspeitos. O local era usado como uma espécie de local para dolagem de drogas. A mulher era uma espécie de gerente e os três faziam a dolagem.

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Os quatro presos foram levados para a Delegacia de Ibirité. As suspeitas são de que os outros dois homens tenham, também, mandados de prisão.