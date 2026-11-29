Duas mulheres, de 40 e 21 anos, foram presas suspeitas de tráfico de drogas na noite de sábado (28/11), no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares, na Região Leste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na Rua Roque Ribeiro de Souza.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), a prisão ocorreu durante uma operação realizada para prevenir crimes violentos relacionados à disputa entre gangues nos bairros Jardim do Trevo e Santa Paula. Os militares receberam informações sobre a possibilidade de um ataque em represália a uma ocorrência anterior de disparos de arma de fogo.

Diante da suspeita, os policiais passaram a monitorar um imóvel que já era conhecido pelas equipes como possível ponto de venda de drogas. Durante a abordagem, foram encontradas 43 pedras de substância semelhante ao crack e 11 porções de maconha, todas preparadas para comercialização. Também foram apreendidos R$ 144 em dinheiro.

As duas mulheres, que são mãe e filha, foram detidas e encaminhadas à autoridade policial, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais.

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De acordo com a PMMG, a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e prevenir episódios de violência na região, diante da possível relação entre a comercialização de entorpecentes e os conflitos entre grupos criminosos.