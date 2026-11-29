O dono de uma adega, de 24 anos, foi morto a tiros nesse sábado (28/11), em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. Três homens encapuzados são suspeitos de cometer o crime.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 17h, na Rua Olímpio Gomes Branquinho, no Bairro Nova Holanda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou a morte da vítima.

Quando os militares chegaram ao estabelecimento, o pai da vítima procurava algo junto ao corpo do filho. Ele encontrou um telefone celular, que foi recolhido pelos policiais. Outros familiares também compareceram ao local, que precisou ser isolado pela corporação.

Uma funcionária do estabelecimento relatou aos militares que três homens encapuzados chegaram em um Fiat Mobi branco e efetuaram os disparos. A mulher contou que se refugiou no banheiro e só saiu quando os tiros cessaram.

Os militares tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e a fuga dos suspeitos.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao estabelecimento, mas não conseguiu precisar a quantidade de disparos efetuados. O corpo foi liberado ao Serviço Municipal de Luto.

Possível disputa entre grupos criminosos

Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento é conhecido como ponto de encontro de integrantes de um grupo criminoso armado com atuação nos bairros Serra Azul, Elizabete Nogueira e Nova Holanda.

De acordo com a corporação, esse grupo mantém uma disputa com outro grupo criminoso do Bairro Campina Verde.

Uma testemunha afirmou aos militares que os autores do homicídio seriam integrantes do grupo rival. A informação, entretanto, ainda não foi confirmada pelas investigações.

A Polícia Militar realizou buscas pelos suspeitos. Até o momento, no entanto, ninguém foi preso.

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O caso foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.