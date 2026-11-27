Evelen Eduarda, mãe de Heitor Felipe, é retirada do plenário do julgamento da "Chacina de Neves", depois de fazer postagens sobre as testemunhas nas redes sociais. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o incidente não apresentou grandes repercussões. Esta sexta-feira (27/11) é o quinto dia de sessões do caso.

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De acordo com a Corte, a responsável não vai poder acompanhar o resto do julgamento, mas os demais familiares poderão assistir ao júri normalmente.

Os depoimentos deste quinto dia de oitivas começaram a ser feitos por volta das 10h, com o depoimento da segunda testemunha de defesa, que se estendeu até as 12h, horário em que houve a pausa para o almoço.

As oitivas retornaram às 13h, com as falas de quatro testemunhas (nona, décima, 11ª e 12ª). Até o momento, foram seis depoentes de defesa e seis de acusação.

Seria feita a coleta do 13º testemunho, mas um problema técnico impediu o processo. Com isso, a juíza responsável pelo caso resolveu encerrar a sessão do júri às 17h30. A sessão será retomada neste sábado (28/11), às 10h.

Ainda de acordo com o TJMG, os jurados serão levados para um hotel, onde permanecem incomunicáveis.

Ataque durante a festa de aniversário

O crime aconteceu em 23 de maio de 2024, no Bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Naquele dia, familiares e amigos estavam reunidos para comemorar os 9 anos de Heitor Felipe Moreira de Oliveira. Por volta das 19h, quando a festa chegava ao fim, dois homens armados invadiram o espaço e começaram a atirar contra os presentes.

O pai do menino foi atingido por diversos disparos e morreu no local. Heitor também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima fatal foi Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos, prima do aniversariante.

Heitor integrava as categorias de base dos clubes Atlético e América e tinha o sonho de se tornar jogador profissional. A morte das duas crianças ampliou a repercussão do caso, que mobilizou a comunidade de Ribeirão das Neves e chamou a atenção pela violência do ataque durante uma comemoração familiar.

Em julho de 2024, sete homens e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck