Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem foi arrastado pela enxurrada no bairro São José da Cachoeira, no município de Andradas, no Sul de Minas, durante a forte chuva que atingiu a região na noite desse sábado (28/11).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), um comerciante visualizou o homem atravessando um curso d’água com forte correnteza e volume elevado devido à chuva. Momentos depois, ele foi arrastado por alguns metros e ficou preso na margem, pedindo por ajuda.

Os bombeiros foram acionados e, ao chegar no local indicado pelo comerciante, iniciaram as buscas ao longo das margens. Durante os trabalhos, testemunhas informaram que o homem conseguiu terminar a travessia e chegar à casa de um familiar.

Uma equipe da Guarda Municipal foi até a residência e confirmou que a vítima se encontrava no local. Momentos depois, os bombeiros se juntaram ao atendimento. O homem foi submetido à avaliação primária pelos militares, apresentando-se consciente, orientado e sem lesões aparentes.



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Ele relatou apenas a perda de pertences pessoais durante a travessia do curso d’água e recusou encaminhamento médico para a Santa Casa.