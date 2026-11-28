Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista de 59 anos morreu depois de cair com o carro no Córrego Cedro, na zona rural de Sardoá, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (28/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um Volkswagen Polo Sedan, natural de Presidente Bernardes, na Zona da Mata mineira, ficou preso dentro do veículo.

Os militares do Sexto Batalhão retiraram o carro por meio de um caminhão prancha para fora do córrego e resgataram o corpo do motorista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há informações sobre a causa do acidente.