Motorista morre ao cair com o carro em córrego no interior de Minas
Bombeiros resgataram o corpo do condutor com o uso de equipamentos
compartilhe
Um motorista de 59 anos morreu depois de cair com o carro no Córrego Cedro, na zona rural de Sardoá, no Vale do Rio Doce, na tarde deste sábado (28/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor de um Volkswagen Polo Sedan, natural de Presidente Bernardes, na Zona da Mata mineira, ficou preso dentro do veículo.
Os militares do Sexto Batalhão retiraram o carro por meio de um caminhão prancha para fora do córrego e resgataram o corpo do motorista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Não há informações sobre a causa do acidente.