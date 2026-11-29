Poços de Caldas: bombeiros atendem 32 ocorrências relacionadas à chuva
Inundações, enxurradas, quedas de árvores e desabamentos foram registrados em diferentes pontos da cidade; município permanece sob alerta laranja de chuvas intensas
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O Corpo de Bombeiros atendeu 32 ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu Poços de Caldas, no Sul de Minas, entre o fim da tarde desse sábado (28/11) e início da noite deste domingo (29/11).
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O grande volume de chuva em um curto período provocou inundações, alagamentos e enxurradas em diferentes pontos da cidade. A Defesa Civil Estadual afirmou que previu a situação.
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Entre as 18h de sábado e a meia-noite deste domingo (29/11), os militares atenderam às seguintes ocorrências:
- Inundações, alagamentos e enxurradas;
- Quedas de árvores;
- Resgate de pessoas ilhadas;
- Desabamentos e risco de queda de muros.
O muro de uma residência desabou no bairro Jardim Morumbi. Já o alagamento na garagem aconteceu na região central da cidade, próximo a praça Dom Pedro II ( Praça dos Macacos). Apesar dos danos materiais registrados em diferentes regiões do município, não houve registro de feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.
Para atender às solicitações da população, a corporação mobilizou as equipes de prontidão e acionou militares que estavam de sobreaviso. Ao todo, 17 bombeiros, distribuídos em seis guarnições, participaram dos trabalhos.
As ações contaram com o apoio da Defesa Civil Municipal, da Prefeitura de Poços de Caldas, da Polícia Militar (PM) e do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE).
Região permanece sob alerta laranja
O Corpo de Bombeiros reforçou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém vigente um alerta laranja, que indica perigo de chuvas intensas na região.
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O aviso meteorológico prevê precipitações entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, além de ventos fortes. Há risco de novos alagamentos, deslizamentos de encostas e quedas de galhos e árvores.
Confira as recomendações do Corpo de Bombeiros
- Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas, seja a pé ou de veículo;
- Caso o nível da água suba rapidamente, abandone o veículo e procure um local alto e seguro;
- Não se abrigue debaixo de árvores durante temporais;
- Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Fique atento a sinais de deslizamentos, como rachaduras nas paredes, estalos nos imóveis, inclinação de postes e árvores e água barrenta descendo pelo terreno;
- Deixe o imóvel imediatamente caso identifique sinais de deslizamento;
- Em caso de risco de inundação da residência, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, desde que seja seguro;
- Acompanhe os alertas emitidos pelos órgãos oficiais.
- Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.