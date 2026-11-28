Mais de 390 cidades mineiras estão sob alerta amarelo de chuva; veja quais
O aviso é válido até as 23h59 deste sábado (28/11). A previsão é de chuva de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28/11) um alerta amarelo, que representa perigo potencial, para chuvas intensas em 391 cidades de Minas Gerais.
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O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 deste sábado e abarca as seguintes regiões do estado: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Noroeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Confira a lista completa abaixo.
Para as localidades, a previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Se proteja durante tempestades:
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Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
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Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
-
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
-
Evite áreas de alagamento
-
Não tente atravessar vias alagadas
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades em alerta amarelo
Abadia dos Dourados
Abaeté
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Alpinópolis
Alterosa
Alto Rio Doce
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Barbacena
Barroso
Belmiro Braga
Belo Vale
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Despacho
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Brumadinho
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capela Nova
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Caranaíba
Carandaí
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Casa Grande
Cascalho Rico
Cássia
Cataguases
Caxambu
Cedro do Abaeté
Centralina
Chácara
Chiador
Cipotânea
Claraval
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Congonhas
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coromandel
Coronel Pacheco
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristiano Otoni
Cristina
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dores de Campos
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Entre Rios de Minas
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Grupiara
Guapé
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itaguara
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itaverava
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jeceaba
Jesuânia
Juiz de Fora
Juruaia
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lambari
Lamim
Lavras
Leandro Ferreira
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Mar de Espanha
Maria da Fé
Maripá de Minas
Marmelópolis
Martinho Campos
Mateus Leme
Matias Barbosa
Matutina
Medeiros
Mercês
Minduri
Moeda
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Ouro Fino
Paineiras
Pains
Paiva
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Tempo
Passa Vinte
Passos
Patos de Minas
Patrocínio
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedrinópolis
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piau
Piedade do Rio Grande
Piedade dos Gerais
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Piraúba
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prados
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Olegário
Quartel Geral
Queluzito
Resende Costa
Ressaquinha
Ribeirão Vermelho
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Pomba
Rio Preto
Ritápolis
Rochedo de Minas
Romaria
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Juliana
Santana da Vargem
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santana dos Montes
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Monte
Santos Dumont
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João Nepomuceno
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador José Bento
Senhora dos Remédios
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tapiraí
Tiradentes
Tiros
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Vazante
Veríssimo
Virgínia
Volta Grande
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Wenceslau Braz