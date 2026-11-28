Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28/11) um alerta amarelo, que representa perigo potencial, para chuvas intensas em 391 cidades de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59 deste sábado e abarca as seguintes regiões do estado: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Noroeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Confira a lista completa abaixo.

Para as localidades, a previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Se proteja durante tempestades:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Evite áreas de alagamento

Não tente atravessar vias alagadas

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades em alerta amarelo

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Belo Vale

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capela Nova

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Caranaíba

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lambari

Lamim

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matutina

Medeiros

Mercês

Minduri

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Paineiras

Pains

Paiva

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Queluzito

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Romaria

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Senhora dos Remédios

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Vazante

Veríssimo

Virgínia

Volta Grande

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wenceslau Braz